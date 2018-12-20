發展STEAM計畫 台南22校獲補助

台南市新興國中學生利用理化課教的壓力、空氣原理，設計裝了紙糰的空氣槍、藍芽喇叭等，將生硬科學變有趣。（曹婷婷攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

108年課綱新增科技領域，台南市教育局去年率全國之先，補助學校購置3D印表機、雷雕機等，今年補助22校發展「STEAM跨領域創意教學計畫」，新興國中以空氣、壓力原理設計空氣槍，把生硬科學變好玩；長興國小將水管結合電學、藝術，透過科技實現想像。

台灣過去教育偏重學科，但這幾年科技發展帶動教育現場改革，新課綱重視學科結合科學、科技、工程、藝術與數學5大關鍵能力的STEAM教育，南市教育局繼去年補助1326萬元給學校購置3D印表機、雷雕機、mbot機器人套件，今年補助22校發展STEAM計畫，19日於復興國中舉辦體驗暨成果發表。

各校展示科技內容包羅萬象，新興國中是台南率先設立自造教育及科技中心的學校，除了大家熟知的仿生機器人，學生也利用理化課教的壓力、空氣原理，設計裝了紙團的空氣槍、藍芽喇叭等，從生活連結科學。

長興國小3年前將不起眼的水管結合數學幾何、自然電學、藝文領域，當起創客，曾以水管為底座打造校慶的LED聖火台，最近也透過雷雕設備結合數學對稱圖形，切割燈罩，以micro bit物聯網進行互動智慧控制，設計耶誕燈飾、水管檯燈等，學生從動手做，學習跨領域學科知識，透過科技實踐想像。

教育局課程發展科強調，為全面推動科技教育，鏈結新課綱，教育局有計畫導入各項資源進入學校，預計109學年度將擴展自造教育及科技中心由目前新興、復興、南新、佳里4所國中提高至8所，發揮策略聯盟精神，升級南市科技領域課程。

(中國時報)

教育處長、消防局長確定調離 三仙台元旦迎曙光 啟用許願郵筒

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。