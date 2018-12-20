發展STEAM計畫 台南22校獲補助

2018年12月20日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

108年課綱新增科技領域，台南市教育局去年率全國之先，補助學校購置3D印表機、雷雕機等，今年補助22校發展「STEAM跨領域創意教學計畫」，新興國中以空氣、壓力原理設計空氣槍，把生硬科學變好玩；長興國小將水管結合電學、藝術，透過科技實現想像。

台灣過去教育偏重學科，但這幾年科技發展帶動教育現場改革，新課綱重視學科結合科學、科技、工程、藝術與數學5大關鍵能力的STEAM教育，南市教育局繼去年補助1326萬元給學校購置3D印表機、雷雕機、mbot機器人套件，今年補助22校發展STEAM計畫，19日於復興國中舉辦體驗暨成果發表。

各校展示科技內容包羅萬象，新興國中是台南率先設立自造教育及科技中心的學校，除了大家熟知的仿生機器人，學生也利用理化課教的壓力、空氣原理，設計裝了紙團的空氣槍、藍芽喇叭等，從生活連結科學。

長興國小3年前將不起眼的水管結合數學幾何、自然電學、藝文領域，當起創客，曾以水管為底座打造校慶的LED聖火台，最近也透過雷雕設備結合數學對稱圖形，切割燈罩，以micro bit物聯網進行互動智慧控制，設計耶誕燈飾、水管檯燈等，學生從動手做，學習跨領域學科知識，透過科技實踐想像。

教育局課程發展科強調，為全面推動科技教育，鏈結新課綱，教育局有計畫導入各項資源進入學校，預計109學年度將擴展自造教育及科技中心由目前新興、復興、南新、佳里4所國中提高至8所，發揮策略聯盟精神，升級南市科技領域課程。

(中國時報)