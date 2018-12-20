三仙台元旦迎曙光 啟用許願郵筒

2018年12月20日 01:44 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

迎接2019年，台東縣政府從安排一系列活動，讓民眾從耶誕節一路High到跨年；東部海岸國家風景區管理處則在三仙台舉辦迎接第1道曙光，並在無人島上設許願郵筒，邀請大家一起在新年許願、逐夢。

2018年進入尾聲，台東縣政府文化處結合星空美景，推出夢幻網美球池、星空電影院、耶誕小火車、馬戲團、星空攝影、營火晚會一系列歲末主題活動，自12月24日起至108年1月1日在鐵花新聚落（轉運站後方草地）接力推出。

24日晚間「星願平安夜」，邀請博愛浸信會福音表演，並邀請到日本飛行船銀河谷音劇團，以無售票演出方式將戶外經典巡迴大戲「糖果屋」；31日跨年晚會，邀請張惠妹的妹妹SAYA，及卓文萱、張三李四、許維芳、柯智棠等藝人與民眾倒數跨年。

2019年元旦台灣本島最早日出時間於清晨6點35分在成功鎮三仙台出現，東管處從1月1日凌晨4點開始，安排精彩的「曙光音樂會」，有金曲歌手王宏恩及Amis旮亙樂團等現場演出。

而為了提升三仙台旅遊價值，東管處也將打造許願島，與中華郵政合作，於無人島上設「太陽寶寶」許願郵筒，於元旦當天7:40啟用，現場準備4000張限量明信片供索取，民眾在迎完曙光後可漫步八拱橋，至三仙台島許願郵筒投遞即可免郵資，透過手寫的溫度傳遞祝福。

(中國時報)