賣鳳梨女孩 拚上台大農經系

賣鳳梨的高中生謝閔如，以希望入學管道錄取台大農業經濟系。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣斗六高中三年級女學生謝閔如從小接受雲林家扶協助，母女種鳳梨、賣鳳梨支撐生計，其母望女成鳳，要求課業成績「不能第二名」，謝閔如很爭氣，以國中縣長獎成績進入斗六高中數理實驗班，日前從300名申請台大希望入學管道學生中脫穎而出，錄取台大農業經濟系。

謝閔如母親是大陸人，父親年邁生病，一家四口靠種鳳梨維持生計，困境打倒不了這家人，謝閔如與妹妹品學兼優，都以國中第一名成績畢業就讀斗六高中，校方給姊妹全額獎學金支持。

謝閔如國小就跟媽媽一起種鳳梨，施肥、搬運都難不倒她，但這2年鳳格價格很差，就讀高中的她逢假日就在古坑鄉新庄村、通往湖山水庫的路邊擺攤賣鳳梨，一邊賣鳳梨一邊讀書，她也曾透過Line群組賣鳳梨，一箱12公斤300元，但賣得很有限。

謝閔如說，家境雖然不好，但母親對課業要求嚴格，標準是「不能第二名」，她盡量達到媽媽的願望。

她說，自己從小在老人會附近長大，常聽老人說務農收入差，孩子不願接棒，她也有深刻體會，家中的鳳梨賣到北農，今年以來價格都很差，最近1公斤不到10元，她希望讀大學解決這些問題，帶給家鄉不一樣的農業。

校長羅聰欽表示，人無法選擇家庭，但能夠決定未來，若謝閔如大學就學有困難，校方也會持續關注。

來自大埤鄉的王如璇同學積極有活力，她與校內外志同道合的學生組成「ACE」夏令營教育團隊，前往國小學校推廣新住民語言、閩南語、原住民語，也以特殊選材管道錄取清華大學及交通大學學士班。

(中國時報)

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