樹林未設堤外道 民代抨擊沒遠見

2018年12月20日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

大漢溪環河道路系統中，從新莊鐵路橋到樹林柑園大橋間的6.36公里路段，迄今堤外道路尚未開通，民代抨擊當初縣府規畫沒有遠見，導致鹿角溪人工溼地竟成為卡住工程的最大關鍵；水利局表示正與第十河川局溝通，希望在防洪與生態間取得平衡。

從新莊鐵路橋到樹林柑園大橋間約6.36公里的第2期大漢溪左岸道路工程，規畫多年年仍未動工，由於堤內的環漢路路幅狹窄、車輛往來頻繁，平均每年發生287件車禍，早已成為民眾口耳相傳的危險道路。

新北市議員陳世榮抨擊，當初縣府規劃鹿角溪人工溼地沒有遠見、也缺乏整體規劃概念，導致人工溼地面積過大，讓堤外道路施工的難度增加，這一段環河道路也因此遲遲無法動工。

他曾質詢堤外便道施工問題，市府答因灘地腹地不足，須水利署疏濬河道增加灘地再施做。但和水利署討論疏濬作業，市府卻又拿溼地當藉口拒絕，令人不解。

市議員當選人蘇泓欽指出，這段大漢溪堤外道路若能開通，將可有效紓解鶯歌前往三重、新莊地區的車流，蘇有仁擔任市議員時不僅就曾經提及，甚至還呼籲市府比照北市做法，及早規劃環河快速道路以分流北二高車潮。

水利局表示，目前工程規劃確實是卡在已被列為國家級的鹿角溪人工溼地上，十河局也對防洪生態提出許多意見，水利局也研擬堤頂高架、灘地施工等多種方案，避免破壞道鹿角溪溼地生態，但由於高架施工經費超過10億元，市府也希望能爭取前瞻計畫補助，早日動工解決樹林、鶯歌地區的交通問題。

(中國時報)