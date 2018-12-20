宜蘭橋年後重建 橋面增1倍

2018年12月20日 01:44 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

往來宜蘭市與礁溪鄉、已有近80年歷史的宜蘭橋，雖然曾在1968年擴建，但也已年代久遠且無法負荷當前的交通需求，經縣府多次爭取，終於獲得營建署及水利署撥款補助，將在過年後動工改建，不僅橋體更為安全且橋面也更寬闊，預計在後年完工之後，可有效紓緩交通瓶頸問題。

縣府交通處表示，爭取宜蘭橋改建已歷時多年，這次終於分別爭取到內政部營建署「生活圈道路系統建設計畫」以及經濟部水利署「防洪排水次類別公共建設配合治理工程需要之橋樑、涵洞改建工程」計畫兩項補助經費，加上縣府的自籌款，總經費約5.2億元。

工程內容主要將宜蘭橋拆除後原址重建，新橋面寬21.3公尺，比舊橋15.85公尺寬些，長度也從原先的162.3公尺延長為241公尺，除畫設雙向共4線道，另增設行人及自行車的通行空間，同時在設計上也拉高橋面並移除舊有路堤，提高河川的通洪能力；整個工程預計在明年2月農曆過年後開工，後年12月完工，工期為660天。

交通處表示，拆橋之前將會在宜蘭橋的上、下游兩側先各自設置一座單向便橋，便橋畫設有1車道及1人行道，以減少宜蘭橋改建的施工期間對交通的影響及衝擊，提醒民眾除了放慢速度小心駕駛，或是改走慶和橋、宜興橋等替代道路。

(中國時報)