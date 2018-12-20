權威版對台政策的先聲

2018年12月20日 04:10 中國時報 王銘義

習近平在改革開放40周年發表1萬3000字的演說，回顧了中共建黨、成立新中國、推進改革開放和中國特色社會主義事業等三大歷史進程的功過得失，他並總結了對未來深改的指導意義，這份被視為習近平治國理政新藍圖的政策宣言，刻正受到國際輿論的普遍關注與議論。

在大陸全國人大常委會1979年元旦發表《告台灣同胞書》40周年前夕，中共新時期權威版對台政策綱領文件即將出檯之際，習近平在改革開放40周年演說對涉台部分的重點談話，主要涵蓋「一中原則、九二共識、遏制台獨、捍衛神聖領土，維護國家主權」等核心元素。

在習近平宣示仍將加強兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸和平發展，堅決反對和遏制台獨分裂勢力之餘，他特別強調，將牢牢掌握兩岸關係發展的「主導權和主動權」，這項談話意謂著面對今後兩岸多變的互動情勢，大陸已自信地掌握兩岸互動發展的有利形勢與籌碼。

習近平曾形容，改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招。相對地，近年來兩岸互動，形移勢易，此消彼長，台灣當年並未及時搭上改革開放的發展列車，也未能適度地參與改革進程，李登輝祭出的「戒急用忍」，防堵台商西進，更使「亞洲四小龍」光環黯然失色。

兩岸關係持續發展與最終實現和平統一，對正面臨內憂外患（經濟、金融、體制改革、廉政反腐、貧富矛盾、新疆治理與中美貿易戰爭等）挑戰的習近平而言，並非當前施政的當急要務，但台灣問題事涉敏感的國家核心利益，中共願意妥協讓步的空間恐怕愈來愈小。

民進黨在九合一選舉遭遇空前挫敗，但有意競選連任的蔡英文，在內外雙重夾擊挑戰下，極有可能透過美國助力對兩岸底線採取冒進策略，民進黨政府為鞏固執政地位，也可能祭出統獨公投綁大選等激進舉措，種種不確定的事態演變讓2019年兩岸關係依然蒙上陰影。

習近平強勢主導對台決策風格，從中共十九大以來就已呈現新型態、新節奏。這次強調「在中國這樣有著13億多人口的大國推進改革發展，沒有可以奉為金科玉律的教科書，也沒有可以對中國人民頤指氣使的教師爺！」顯示北京對國際勢力的干預，反彈力道將與日俱增。

習近平既對海外華人華僑倡議「民族認同感、同心共築中國夢」等號召，並警告國際因素對兩岸問題意圖帶來的干擾，因此，他宣示有堅定的政治決心和強大能力「維護國家主權和領土完整，祖國的神聖領土一寸都不能分裂出去！」自然獲得大陸輿論與網民的熱烈回響。

兩岸官方管道中斷、兩會協商機制停擺，中共對台決策轉趨強勢主導、積極主動，加以美國運用「台灣牌」掣肘大陸的冒險主義升高，這對今後處理兩岸突發危機，將造成更不可預測的局面。時間與空間，對台灣愈來愈不利，2020年大選又是一個潛伏危機的歷史轉折。（作者為資深媒體人）

(中國時報)