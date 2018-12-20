「被動式成長」害台灣不淺

2018年12月20日 04:10 中國時報 丁學文

我常和朋友說，做股權投資最棒的事情就是可以看見各個市場最優秀、最勇敢的精英，要知道，每個大公司都有精英，但不見得都有勇氣出去創業，但有勇氣創業的人，就算死在沙灘上，他也會學到大公司學不到的能力。我從來不相信台灣沒有有能力、有勇氣的精英，我也從來不相信台灣的人才不如大陸，但台灣現在真正缺少的是那個讓你想要拚搏一把的氛圍，現在的台灣，大家希望成功好比擠捷運，隨著人潮就能不費吹灰之力被擠呀擠上捷運車廂。

這種心態塑造了小確幸，卻害我們離想要的生活越來越遠，想變化就要先改變你自己的心態，化被動為主動，讓自己從被動式成長進階為主動式成長。

我在荷蘭銀行工作時的老闆前陣子約我吃飯，還帶了他兒子一起，坐下不久，他直接開門見山：Gary，能不能把我兒子帶去大陸工作？聽得我一哆嗦，剛到嘴邊的菜差點吐了出來。在台灣不是挺好的嗎？幹什麼到大陸去受罪？他兒子搶話說：好什麼呀，我眼看30歲了，天天做著一點挑戰都沒有的事情，再做下去人都要廢了！那你準備去大陸做什麼工作呢？我也不知道，感覺現在過去好像沒有什麼優勢，反正起碼會比台灣忙，壓力一大應該就會成長了吧。我覺得這就是沒有自己的主動規畫能力，習慣於被動成長造成的。我相信這也是大部分年輕人學校懵懵懂懂畢業進入職場，驀然回首才發現前途迷茫的原因吧。

不想、不敢、不會，絕大多數人都因為害怕失去，害怕犯錯，害怕老闆不高興而在被動成長中慢慢認命。有這麼一個例子，有個人跑去問老闆：我在公司都待10年了，您怎麼還不給我漲薪水？老闆回答說：你是有10年工作經驗了，還是同樣的工作做了10年了？這句話刻薄又現實，但人到中年不如狗真的令人難受。隨遇而安是台灣小確幸的標誌，但不是台灣人的本性，而是代工產業長久發展的必然，它讓大家把不犯錯作為工作的目標，壓抑自己內心深處的人生目標，但公司有上升空間還好，一旦公司發展停滯，你就會變得焦躁不安還心有不甘。正確的人生目標應該會讓你半夜偷笑，錯誤的人生目標才會讓你冷汗直流。

有人說，你可以白手起家，但不能手無寸鐵。有人清楚了自己的目標，也知道需要怎樣的能力和知識補充，但可惜的是沒掌握正確的方法，盲目學習。越學越發現自己的無能，除了讓自己陷入深深的學習焦慮以外，還毫無精進。我有很多朋友辛辛苦苦考進了EMBA，卻在犧牲周末、休息之際，是拿了文憑，也交了一些朋友，還重溫了一把青春，但心裡仍然空空蕩蕩的。那到底怎樣才能從被動成長轉為主動成長呢？其實也不難，只要做到下面3件事就行：明確目標、搭建能力、截長補短。

有目標下的能力成長，會遠遠超過無目標下的原地踏步，我剛到大陸時只訂了一個目標：花兩年時間把和資本市場有關的法令與生態摸清楚，所以我選擇心無旁騖地拚命閱讀和見人，因為目標清楚了，就什麼也不怕。這些能力得到積累和提升後，你再做其他工作就容易了。剛入職場的年輕人，不會覺得目標有什麼重要，因為大家幹的都是最底層的工作，只要肯努力，按部就班，把老闆侍候好了就OK，卻常常忘了自己要什麼。

有了目標，還要搭建自己的能力。這要取決於你願意思考，太多的年輕人過著得過且過、今朝有酒今朝醉的生活，這個世界不會因為你的原地踏步而停止轉動，你必須靜心定性，好好思考這個世界將走向何方？也就是40歲的你會面對什麼樣的職場世界？那個時候需要的是什麼樣的人才？然後，你應該為你自己搭建能力，讓自己成為被人家需要的人才。

最後，最重要的就是截長補短。沒有人天生十全十美，但最了解你的就是你自己，我喜歡用英文的Polish來形容這個工作，再美麗的黃金，剛從礦山挖出來的時候都是黑麻麻的醜不拉幾，唯有經過工匠的細心打磨才能煥發光彩。你，就是你自己的工匠。只有相信你自己，你才能做好這3個工作，順利擺脫被動成長，然後越來越喜歡你自己。（作者為創投合夥人）

(中國時報)