假民調真扭曲九二共識

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中國時報
陳冠安

九合一大選民進黨大敗，各界也對蔡英文的各項施政缺失多有批判，其中包括舉足輕重的兩岸關係。而甫勝選的地方首長，無論藍白，更是紛紛以不同的方式大開兩岸交流之門，引來不少綠營人士如鄭文燦和黃偉哲，都想趁勢搭上這班順風車，在中央的鐵幕下找到互動小門。

面對各界意圖改善兩岸關係，對蔡政府首當其衝的就是目前多數民眾所支持「九二共識」所帶來的壓力。根據《遠見》雜誌於12月6日至10日的調查，顯示有53.7%的民眾贊成以「九二共識」為基礎發展兩岸關係，甚至在18至29歲的「天然獨」世代更高達58.1%贊成。

不過蔡政府並未從善如流，主管兩岸事務的陸委會即在12月初針對「九二共識」再行發難，於選前便不斷強調「九二共識」是爭議名詞的主委陳明通，選後更是多次強調根據陸委會民調，顯示台灣民眾認為兩岸間有「九二共識」者僅32.9%，沒有者達26.6%。而針對「九二共識」的內涵，則有49.8%的民眾認知為「中華民國代表台灣、中華人民共和國代表大陸，兩岸是不同的兩個國家」，21.7%覺得是「中華民國代表台灣、中華人民共和國代表大陸，兩岸是同一個國家、尚未統一的兩個部分」，8.4%認為是「兩岸各自宣稱代表整個中國」。從此來看，台灣人並不明白「九二共識」的內容，甚至有許多民眾將其誤認為是「一邊一國」。

蔡政府依此脈絡論述，更可化解各界民調顯示多數台灣民眾支持「九二共識」對民進黨的壓力，因為台灣人支持「九二共識」是因為支持「一邊一國」，而非「一個中國」原則。

不過從去年民進黨以6成民眾支持「一例一休」修法的民調來護航「《勞基法》修惡」，外加選舉期間有不少親綠機構作出與選舉結果大相逕庭的民調之後，社會便難以再相信綠營的「民意調查」。舉陸委會民調來說，真正的「一邊一國」是不可能出現「大陸」的用詞，據此就有影響中間、泛藍選民之嫌。為求公信，陸委會就應該公布完整的問卷題目、委託機構等資訊，讓社會自有評判。退一步言，倘若民進黨政府真認為民眾是因為支持「一邊一國」而誤支持「九二共識」，那陸委會也應針對前者進行調查並公布，讓社會看未依附在「九二共識」下的「一邊一國」有多少社會支持。

若以具體問題觀察台灣民眾對兩岸關係的態度，美國杜克大學從2003年到2017年的長期研究就相當有參考性，其顯示當台灣民眾被問到「有些人主張台灣和大陸應該在『一個中國、各自表述』的原則下進行交流，請問您支不支持這種主張？」時，在2017年底則58.1%的人支持，僅27.1%反對，與前述《遠見》的趨勢相符；即使在支持度最低的2011年，亦有51.8%的民眾支持。從此來看，民進黨就切勿再假民調之名，行阻礙兩岸交流之實，必須正視選舉結果，順應意欲深化兩岸交流的民意。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）

(中國時報)

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