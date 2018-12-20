「中非藍波」受審的意義

2018年12月20日 04:10 中國時報 嚴震生

中非共和國在非洲是一個微不足道的內陸小國，自獨立以來就經歷政治的不穩定，不僅經歷過多次的軍事政變，同時也沒有一位總統能夠是任期屆滿而下台的。首任總統達科在1965年時被陸軍司令卜卡薩推翻，後者專斷獨裁，甚至在1972年時宣布自己是終身總統，更在1976年將中非共和國改成中非帝國，卜卡薩也成了該國的皇帝。3年後，前總統達科發動軍事政變，推翻卜卡薩，但自己又在兩年後的另一場政變中，遭自己任命的參謀總長柯林巴推翻。

柯林巴在1992年的總統大選中，僅得了10%的選票，排名最後，但他所掌控的最高法院宣布因有選舉舞弊而無效。即使如此，他在次年的總統選舉中仍然敗給同樣的候選人帕塔斯。帕塔斯雖然在1999年連任成功，再次擊敗柯林巴，不過卻在2003年被陸軍司令柏齊澤推翻。柏齊澤在2005年和2011年兩次總統大選中皆獲勝，但卻在2013年的內戰中失勢，被迫流亡。在經歷兩任臨時總統後，中非共和國在2016年選出新的總統杜亞德拉，他是否能夠做完任期，和平交出政權，仍待證實。

中非共和國主要是信奉天主教和基督教，而伊斯蘭信徒僅占15%的國家，但2013年內戰期間的聯合軍卻是獲得兩個伊斯蘭為主要信仰的鄰國—查德及蘇丹所支持、一個由穆斯林所組成的叛軍組織。在叛軍拉下柏齊澤後，其領導人裘托迪亞成為中非共和國首位穆斯林總統。儘管新的民主選舉產生了無黨派、廣受社會尊敬的杜亞德拉總統，但宗教衝突與矛盾已成為中非共和國潛在的不安因素，原因無它，就是內戰衝突中的殘暴行為仍存在大多數人民心中。

在裘托迪亞於2013年奪權後，反對他的基督教民兵團—反彎刀集結抗議新的伊斯蘭政府，雙方的衝突激烈，殺紅了眼，雖尚未構成種族滅絕，但卻被視為走向種族清洗。即使在2016年度亞德拉當選總統後，雙方仍然衝突不斷，即使有聯合國的維和部隊—聯合國中非共和國多層面綜合穩定團的進駐，基督徒與穆斯林的敵對狀況並未獲得改善。

國際中非共和國調查團在2014年底的報告指出，當地存在「反彎刀在穆斯林居住地區犯下的種族清洗行為模式」。事實上，在反彎刀展開報復行動後，絕大多數居住在首都班基的穆斯林被迫遷移，全國約有8成的穆斯林選擇逃離到鄰近的查德及喀麥隆。

2017年11月，中非共和國政府將反彎刀民兵團的重要領導人、當時已是國會議員的葉卡同，交給荷蘭海牙的「國際刑事法庭」（ICC）。這位被稱為「中非共和國藍波」的葉卡同，被ICC指控在內戰初期帶領約3000名反彎刀戰士在首都班基及其他省分犯下了包括謀殺、強制遷徙居民、囚禁、嚴刑酷打、迫害、強迫失蹤及其他違反人性的行為。

從ICC想要審判、中非共和國願意交出葉卡同的情形來看，顯然杜亞德拉總統沒有仗勢基督徒在該國占絕對多數，而拒絕交出1位對少數違反穆斯林人權的戰犯，這應當是ICC的一大勝利。「中非藍波」儘管已選上國會議員，但仍被政府送到海牙接受審判，讓國際社會對ICC仍有所期待。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心專任研究員）

(中國時報)