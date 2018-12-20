太陽花誤國，馬英九呢

2018年12月20日 04:10 中國時報 趙興鵬

裝睡的人叫不醒，但對不是裝睡的人，最怕他是植物人，永遠不會醒，這才可怕。

馬英九也出回憶錄了，這本書名《八年執政回憶錄》中的一篇〈挫敗與挑戰〉章節，馬英九指出太陽花學運「傷害台灣經濟發展大局，誤國之深，為害之烈，最令我痛心遺憾。」他甚至不諱言地說：「那些讓台灣停滯不前的罪人啊！」

沒錯！太陽花誤國，但馬英九有什麼資格罵太陽花那些年輕人為罪人？太陽花事件之後，蔡英文說台灣年輕人是天然獨，當然不是，是人工培養出來的。太陽花反對服貿、貨貿，是誰教唆的？馬英九當時身為國家元首，掌管全國情治機構，竟然查不出來誰教唆，到現在還是用「那些讓台灣停滯不前的罪人啊！」以「那些」泛指名詞來指稱幕後唆使者。

到現在還不知誰是幕後唆使者，這不是很荒謬嗎？如果到現在都查不出誰是幕後唆使者，那如何來確定誰是「罪人」？既然連「罪人」都找不出來，又如何能定太陽花的罪？

造成年輕人天然獨，無可諱言的是綠色執政針對國高中生課綱進行去中國化，而課綱進行去中國化絕不是一天兩天的事，是李登輝、陳水扁執政20年，年年都在搞的工程，而被人民尤其是藍營民眾寄以厚望的馬英九，執政8年，有撥亂反正嗎？有！在其任期結束前，才開始在有識之士王曉波、吳瓊恩、林金源等學者建議下，開始著手更改國高中課綱，也只敢微調，但已時不我予。更何況馬英九的軟腳蝦性格，做到一半的課綱微調又縮了回去，終至一事無成。接手的蔡英文則毫不客氣、大張旗鼓實行去中國化工程，更透過修法把國民黨徹底打趴在地上。

其實，歸根究柢，表面太陽花打著反服貿、貨貿，然真正骨子裡是反對課綱微調，所以為什麼太陽花勝利落幕，蔡英文要發布台灣年輕人是天然獨，因為整個太陽花運動的任務這時才完成。

馬英九不知道誰是太陽花的幕後唆使者、推動者，但媒體暴露許多太陽花的領導要角，絕大多數出自小英基金會成員，太陽花結束後，蔡英文去立法院慰勉學生，而學生也排除時任民進黨主席的蘇貞昌，從現在蔡政府任用太陽花的成員看來，太陽花學運幕後唆使者無疑就是蔡英文，即使不是唆使者，蔡英文也是支持、贊助者。

從馬英九的《八年執政回憶錄》看來，馬英九根本沒有徹底檢討自己幾乎亡黨亡國，仍把問題歸結到對立面。雖然記者問他是否有意回鍋參選時，馬僅笑答：「謝謝關心！」如果我們單純地以為馬英九出書只為他執政8年做個總檢討，沒有其他目的，或許太天真了！但是如果馬英九再出馬，能想像這個國家還禁得起他再一次折騰嗎？（作者為前聯勤政戰主任）

(中國時報)