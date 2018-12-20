來場思想總解放：拚經濟 拒惡鬥

2018年12月20日 04:10 中國時報 主筆室

1978年中國大陸開始實施改革開放，將市場經濟元素納入計畫經濟體制，台灣也從80年代開始進入自由化、民主化歷程。北京正熱烈舉辦各項迎接改革開放40周年紀念活動，台灣則剛剛結束九合一選舉，即將迎來2020總統大選。

大陸在美中貿易戰與新冷戰的衝擊下，經濟成長指標受到嚴重拖累，但為了因應挑戰，北京和華府一邊談判，一邊擴大體制改革，期望經濟體質能更上一層樓；反觀台灣近40年「重政治、輕經濟」的發展策略下，陷入了意識形態爭執的惡性循環，內鬥內耗，走上鎖國的荒漠道路。

1978年大陸從文革十年浩劫廢墟中重新出發，在鄧小平「解放思想、實事求是」的號召下，放下「姓資姓社」的意識形態爭論，為改革開放奠定堅實的基礎，為經濟發展吹起衝鋒號。歷經40年的發展，人口從9.6億增至13.9億；7億多貧困農民脫貧；GDP從3679億元人民幣增大到82.7兆元；工業產值2017年達至28兆，增加53倍；服務業對經濟增長貢獻率從28.4%上升至58.8%，成為第一大產業，實現大陸從世界工廠向以內需帶動經濟增長的大轉軌。

如今，大陸人民可支配收入在2017年已經達到25974元人民幣，人均國民總收入達8836美元，超過中等收入國家水平；總消費金額達36.6兆元人民幣；互聯網人數超過7.72億人，普及率達55.8%；就業人口高達8億；巨大的量體優勢不但改變了中國大陸在全球政經舞台上的地位，具備改變國際政經規則的強大潛能，成為了和美國雙雄鼎立的崛起強國。

相對大陸從文革十年動盪走上改革開放的曲折，國府遷台後，故總統蔣中正以國民黨在大陸的失敗為鑑，大舉動推黨政改革，以三七五減租、耕者有其田政策解放農村生產力，並且憑台灣戰略地位，重新得到美國的支持，讓台灣成功抵擋住毛澤東武力解放台灣的攻擊。繼任的蔣經國最受國人懷念的十大建設，帶領灣經濟起飛，晚年並勇於推動十大革新，為繼任的李登輝推動政治改革、結束戒嚴體制打下基礎。

80年代台灣在美國和日本技術轉移的雙重挹注下，經濟快速崛起。然而，時移境遷，40年來兩岸形勢起了翻轉性的變化，兩岸經濟與國防落差大到難以追趕，加上兩岸經貿互補，科技產業和大陸的水平和垂直整合，早已是你中有我、我中有你，當美國對大陸施加貿易關稅戰時，台灣產業供應鏈同樣受到嚴重的衝擊。台灣必須在美中一連串戰略對抗的摩擦中認清方向，找到自身最有利的發展道路，不能盲目押寶選邊。

大陸的崛起對台灣既是威脅，也是機會，新加坡故總理李光耀曾力勸李登輝，要改變對大陸的視角。在新加坡的國家發展戰略中，中國占有十分重要的位置，中國崛起是新加坡制定發展戰略時的重要背景，不將「中國」與「世界」二元對立，而是如何正確對待中國的挑戰，為自己尋求合適的立足點，可惜李登輝未正視李光耀的警語。

面對全球化競爭和M型化經濟的分配失衡，中產階級在全球發出同樣的吼聲，要求執政黨關照民生、提振經濟。形而上的政治意識形態爭論已退燒，取而代之的是改善人民生活的財經公共政策。

民進黨總是把台灣的經濟發展困境和低薪化問題一味歸責對岸，九合一選舉結果顯示，選民顯然不再買帳，民進黨須檢討不合宜的執政方針。台灣須共同面對、因應兩岸軍事力量落差的現實，為經濟再轉型尋找出路與活水，朝野都不應在歷史灰燼中翻找攻擊對手的素材，必須停止統獨無意義的爭鬥。

台灣需要一次思想總解放，面對國際大環境的嚴苛挑戰，朝野若繼續沉溺在零和鬥爭的惡習中，將被新世代跨越藍綠束縛的新領袖取代。兩岸關係正走向關鍵轉折點上，朝野應拋棄獨統的無謂對立，開創與對岸和解共生的新格局，為兩岸的和平與台灣的發展創造生機。

2020大選是台灣走出藍綠束縛，實現思想總解放的契機，數當今風流人物，還看今朝。

(中國時報)