2018年12月20日 04:10 中國時報 主筆室

前行政院長江宜樺18日受邀回台大演講，遭所謂聲援「太陽花」的學生鬧場，不斷高喊「院長下令，警察打人」的口號。江宜樺想在黑板上寫「請理性」3字，硬是被學生搶下粉筆、擦掉字，演講也被迫中斷，滋事學生的目的達到了，但如同幫派耍狠鬧場，行徑與流氓有何不同？

太陽花學運泛指2014年3月18日開始，由學生以「反黑箱服貿」為由，衝撞占據立院，警方曾多次驅離未果，衍生諸多脫序失控亂象，違法學生也被移送法院。全案纏訟4年，藍綠政治版圖已翻轉，最大受益者是多位參與者如願從政。

4年前的太陽花學運高舉反黑箱服貿大旗，目的不是為了台灣好，只是意識形態陳抗，導致兩岸經貿交流受阻，而參與者儼然成了綠營側翼，也是民進黨重掌政權的功臣之一，或許因為搞學運是從政的捷徑，所以這群學生也群起效尤。

這些滋事學生以聲援太陽花學運為抗爭訴求，無視大學學術自主環境，對一位受邀演講學者如此沒有禮貌的鬧場，不斷衝撞，甚至一度包圍江宜樺不讓他離場。這些學生鬧完場才帶著微笑離場，這哪裡是理性陳抗，根本就是耍流氓。

江宜樺在臉書表示，相信大多數台大學生都是正直、善良與理性的，蓄意鬧場的只是少數學生。的確，現場不斷往前衝撞叫囂的學生只是少數，這些扛著學運招牌的學生根本就是職業學生，是最沒有資格陳抗的一群，因為他們連最基本的尊重都不懂！

面對學生如此蠻橫違法行為，主辦單位台大政治系學會不應只是發表「向參與者致歉、並對抗議方表示遺憾」的聲明，而應具體提出告訴。如果台大依然沉默、不主動告發，全國最高學府必為之蒙羞！

(中國時報)