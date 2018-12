這些鬧事學生如果在美國

2018年12月20日 04:10 中國時報 劉屏

前行政院長江宜樺在校園遭遇少數學生滋事。學生鬧事的理由是當年「院長下令,警察打人」。這些學生真的很好命,如果換在美國,警察何止打人,即使開槍都是天經地義的,而且先開槍再說。若問,誰給警察這麼大的執法裁量權?答案是美國聯邦最高法院。

占領公署之事,美國發生過幾次,其間也發生過類似「警察打人」,甚至「警察殺人」。可是最後,美國沒有像台灣這樣向滋事分子低頭,開槍的警察也無罪。最近一次發生在2016年,地點在奧勒岡州的馬希爾野生動植物保護區。數十位居民自稱是武裝民兵,占領了保護區的政府辦公室,從1月2日至2月11日。這個官署其實就是幾間平房,跟大一點的露營地管理室差不多。

1個多月的占領期,理所當然成為全國新聞。這是網路興起後的首次占領公署事件,也是「九一一」恐怖攻擊後的首次占領公署事件,網路出現各種傳言,美國政府不敢大意,聯邦調查局(FBI)介入處理。經過多次談判,「民兵」同意逐步撤出,撤出工作進行順利,但在最後階段,FBI幹員進入官署時,發生交火事件,2位「民兵」遭FBI幹員開槍擊中,其中1人喪生。

法院審理後,有十幾位民兵定罪,但多數繳交罰款了事。有8人判處徒刑,從1年至3年不等。一直有人為他們奔走,認為罰錢就好,不應入獄。最新說法是請願案送到了白宮,也許川普總統會予以特赦。

那一年選舉期間,不時有人詢問候選人對這起事件的看法。根據媒體報導,所有獲勝的候選人都反對占領。原因在於美國是法治國家,不必藉由占領公署來尋求正義,而開槍致人於死的FBI幹員最後也由陪審團判定無罪。

今年是法國「五月風暴」50年,當年法國學生不但占領學校,而且走上街頭,並獲得法國共產黨、勞工等團體支持,全法逾千萬人罷工。最緊張的時刻,總統戴高樂擔心被推翻,躲到西德的法軍基地裡。後來戴高樂被迫解散議會,重行選舉。

「五月風暴」的重要成因之一,是法國高等教育膨脹過度導致學位貶值,令老師及學生都有危機感。且1968是各種反抗運動蓬勃興起的年代,美國的民權運動、反越戰俱在其時。美國前年的馬希爾保護區占領公署事件,則是因為環保政策與居民認知有重大差異,原住民認為傳統權益遭到政府漠視。

台灣的學運同樣有複雜的背景因素,然而學運已經落幕,行政院已經撤告,乘勢而起的政治人物也已經得意,如今事隔4年半,突然有人以偷襲方式逞一時之快,實非光明之舉。莫非學生以為這是正道?

一旦演變為暴力事件,執法人員不但辛苦,而且面臨危險。有一次,美國警察面對一持刀暴徒,連開4槍,予以制伏。事後,暴徒一邊養傷,一邊控告警察,官司一直打到聯邦最高法院。結果7:2,大法官多數站在警察一邊。於是有了Shoot First and Think Later(先開槍,再考慮)的名言。

藉由破壞法治以攫取政治利益,著實可惡。藉由小動作以博取社會目光,著實可憐。這種行徑,明明上不了檯面,卻居然有人以為得計,著實可悲。

(中國時報)