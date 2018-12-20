太陽花們究竟在怕什麼

2018年12月20日 04:10 中國時報 羅智強

剛完成美國7城巡迴演講，才下飛機，踏到台灣的土地上，手機傳來一封封為江宜樺抱不平的簡訊，越看心情越是沉重。

4年前323的晚上，不管認同或不認同江宜樺對於以暴力衝進行政院的民眾採取驅離手段，現在的江宜樺，無官無職，一介平民，一場單純的演講，太陽花們也要暴力相向，這些人究竟在害怕什麼？

答案其實很簡單，因為他們害怕江宜樺被平反。江宜樺若被平反，就等於是否定太陽花，這是為什麼江宜樺卸下行政院長後無法回台大任教，甚至連回到美國母校耶魯都遭到太陽花集團跨海追殺而無法成行，最後改到哈佛大學和史丹佛大學，在海外流浪年餘才能回到台灣。而即便經歷了這樣的崎嶇，太陽花們仍然不放過他。

但我要說的是，太陽花們的心虛其來有自。因為江宜樺必然會被平反，太陽花也必然會被否定，我想用去年我對部分人士阻止「中國新歌聲」在台表演的一句形容，套用在今時對江宜樺暴力干擾的太陽花們的身上，那就是「潛在獨裁者的心態」。

太陽花誤國之深、為害之烈，不僅在於阻止兩岸服貿協議、貨貿協議，讓現在的台灣「人想出去，錢進不來」，更大的傷害是開啟「朕即台灣」的學運文化。

太陽花反服貿，台灣就必須反服貿，不聽從太陽花，就要占領立法院、占領行政院，這是一種自以為正義的獨裁，就好像太陽花不喜歡江宜樺，台大其他學生就不能夠邀請江宜樺來演講，敢邀請，太陽花們就要鬧場、杯葛，給你難看。

太陽花嘗試塑造青年「天然獨」的想像，但最近的台北市長選舉中，「九二共識」加「兩岸一家親」候選人的得票率超過8成；支持九二共識的韓國瑜當選高雄市長，53%民眾支持以九二共識發展兩岸關係；太陽花當初擔心服貿通過讓「大陸老闆來台灣」，而現在卻是包括當時太陽花的成員在內，「台灣人才去大陸」。

太陽花的「覺青們」更成為一種諷刺，還被昔日盟友民進黨調侃，連邱議瑩都嘲笑「你們太陽花已經崩潰了」，梁文傑說「不知道太陽花包圍立院，他們的意義是什麼」，在在證明太陽花的功能性任務，僅在於拉下國民黨，讓民進黨順利執政。現在用過即丟，變成了死兔烹狗。

當然，鬧場的學生也不見得可以代表「太陽花」，畢竟太陽花的領袖人物現在都進入政治圈享受權力了，而今天所謂太陽花，說穿了，只是一群人沒膽量向髮夾彎的民進黨、時代力量抗議，只敢向落單的江宜樺下手的懦夫罷了。

這些施暴者的心虛只證明，歷史已然為江宜樺平反了！（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)