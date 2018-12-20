立法院果然是行政院立法局

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中國時報
李建榮

九合一選舉結束，執政的民進黨大敗，行政院長賴清德坦承公民投票結果讓他有「被倒閣的感受」。他第一時間堅定請辭，受到蔡英文總統維持政局安定的請託，他從堅定離開到堅定留下，再到「時間一到，我也會堅定離開」，可說是一周數變。行政院對立法院負責，當行政院長已經跛腳，甚至表明確定會在短時間內提出內閣總辭，而立法院竟全部買帳，還煞有其事認真審查賴內閣新年度總預算，豈不怪哉？

過去國民黨長期執政期間，甚少行政院長為敗選請辭負責。4年前11月29日地方選舉，國民黨大敗，行政院長江宜樺與國民黨祕書長曾永權當夜請辭，8天後毛治國接任行政院長。雖然當時也處於總預算審查期間，但是基於對新院長的尊重，行政、立法兩院達成協議，以黨團代表質詢方式讓毛治國於12日及15日兩天迅速完成施政方針報告及備詢，這是維持選後政局安定以及尊重憲法定位的範例。

但這次民進黨與賴清德院長卻不願遵循此一前例，擺明要立法院審完108年總預算後才總辭，這對下一任行政院長的尊重嗎？下任院長的施政計畫要完全蕭規曹隨嗎？這是有違責任政治。對此情勢，民進黨團沒異議，可以從護航角度加以理解，但是在野黨沒有反對，難道是漠視選舉的新民意嗎？

選後民進黨立委林淑芬、許智傑曾檢討「立法院不應是行政院立法局」，可惜未獲共鳴。立法院還是我行我素，處處配合著行政院腳步，甚至堂堂國會議長還一度動念想辭去立法院長，要出馬競選下屆民進黨主席。

這次配合地方選舉的10項公民投票，是有史以來人民主動提出的創制、複決案，公投越多也代表人民要行使直接民權對重要政策表示態度。人民行使選舉權選出民意代表為代議士，但代議功能不彰，立法效率低落，立院袞袞諸公沒有責任嗎？

行政院長賴清德12月7日提出選後檢討時，曾提及「依據現行憲法，總統及立法委員民選產生，行政院長由總統任命。但政策與法案擬定，則由行政與立法部門共同形成，目前立法行政互動與溝通顯然不足，民意無法及時反映在政策的檢討上，亦應從速檢討與改進，憲政制度上也應有另一番考量。」賴揆的檢討提升到憲法層次，請問立法院同意嗎？以《勞基法》一例一休及《促轉條例》為例，在野黨沒盡力反映不同聲音嗎？問題是占多數的民進黨團只是行政部門護航的表決工具而已。

其實賴揆所謂負起政治責任時間的出爾反爾，立法院是有權利可以提出不信任投票，表示立法部門的強硬態度。若立法院繼續自我矮化，那就莫怪13個月後的立委改選，說不定會有一波大換血，新民意會強迫立法院新陳代謝。（作者為資深媒體人）

(中國時報)

太陽花們究竟在怕什麼 比悲傷更悲傷的是…

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