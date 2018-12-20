2018年12月20日 04:10 中國時報 黑鳥麗子

今年台灣本土電影票房冠軍落在11月底上映的《比悲傷更悲傷的故事》，這部作品改編自南韓電影《最悲傷的故事》，票房已經突破1億5000萬！許多人問，為什麼這部片的票房會這麼好？

劇情描述男女主角在高中時期就與家人生離死別，都必須一人獨自生活，兩個孤獨的人相遇後，女孩決定搬到男孩家同居，就這樣同床而眠十多年，卻從沒發生過關係。後來女孩想要測試男孩對自己的感情，刻意與人帥心好的牙醫交往，卻沒發現男孩一路幫她的戀情排除困難，因為男孩有個一直埋在心中的祕密，無法對她訴說。

電影前半部讓我一度想要離開電影院，因為諸多不合理的安排令人出戲，就像片中有著漂亮洞洞牆的男主角家，美則美矣，實際上根本無法居住！好在忍耐過前半，後半灑狗血處十分到位，韓劇不可少的無藥醫絕症，加上韓國正宗一再翻轉的曲折離奇編劇手法，配上劉以豪、陳意涵虐心的細膩演出，確實讓人動容，在劇情牽動與主題曲的勾魂之下，讓觀眾隨著悲傷、再悲傷、更悲傷，一層一層累積情感起伏，也就淡忘了電影前半部的尷尬。

電影除了劉以豪的好身材令人印象深刻，飾演高中時期女主角的姚愛甯表現最搶眼，露臉篇幅雖短，卻建立了女主角任性、率真又大膽的形象，比起長大後的陳意涵絲毫不遜色。而陳意涵倒追牙醫張書豪的段落活靈活現，可愛又性感，還帶著點剛睡醒的迷糊慵懶，真的很迷人。這部電影在台、港贏得好票房，未來應該會帶動更多戲劇跨國翻拍的風氣，就像之前義大利版的《完美陌生人》豔驚世界，南韓也拍了《親密陌生人》，還有法國版《誠實遊戲》，讓相同的架構放在不同國家文化上，別有樂趣。

據說本片透過試映贏得廣大高中生觀眾的支持，打穩票房基礎，然後透過社群網路互動擴散，交出亮眼成績。想想也是好事，因為高中生喜歡這部片，自然會明白片中男主角總是採取「我是為你好」的態度，絞盡腦汁想安排女主角的人生，其實正導致了「比悲傷更悲傷」的結局。這部電影像是一劑預防針，提醒觀眾遇到旁人打著「我是為你好」的大旗、試圖下人生指導棋時，更應釐清自己到底想要什麼，不該被感情綁架，陷入泥淖。

好比最近教育部公布的111年大考國文新題型，一群教授為了學生好，想提升大家的閱讀力與歸納統整的能力，挖空心思設計出讓考生無法瞎猜的題型，可是題目複雜有如公投，讓人當場變成「傻眼貓咪吃手手」，怎麼考得出鑒別力？這不是擺明想逼全體考生補國文？心中還真有種「比悲傷更悲傷」的感受！（作者為作家）

(中國時報)