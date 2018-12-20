亞洲探險記 400年前文物故宮相遇

台北故宮與荷蘭、日本等博物館共同合作，呈現17世紀東西交流的文化藝術衝擊。（國立故宮博物院提供）

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中國時報
／台北報導

陸美貿易戰正炙，對雙方均帶來不少經濟與產業衝擊，但就歷史來看，貿易衝突也可能帶來諸多文化交流，台北故宮年度大展「亞洲探險記─十七世紀東西交流傳奇」便以荷蘭使臣出行成功覲見大清皇帝的旅程為視角，匯集分散世界的多處館藏於台北故宮，呈現東西交流故事。

台北故宮院長陳其南表示，這是以台灣觀點來看17世紀東西交匯的歷史，陸、日、荷三方，在17世紀進行絲、瓷器、香料的貿易，居中的轉運點便是台灣的熱攔遮城（今日的安平古堡）。他指出，即使文物不停留在台灣，但整個貿易過程台灣都曾參與。

台日荷藏品見證交流

「亞洲探險記」特展除了原本台北故宮院藏品，此次更匯集荷蘭國家博物館、日本海杜美術館、大阪市立東洋陶磁美術館及台南市政府文化局、台灣大學圖書館等單位的館藏。荷蘭貿易暨投資辦事處副代表范安治表示，儘管荷蘭東印度公司曾2度來台又2度被趕走，但荷蘭來的商人、傳教士、人權人士也都因此與台灣交流並發展至今。

日本海杜美術館學藝員青木隆幸指出，該館此次來台的版畫是首次出國展出，「能夠與400年前同一時期製作，但目前在世界不同地域收藏的藝術品，在台北故宮相遇，別具意義。」台北故宮總策展人，器物處處長余佩瑾指出，由此展也顯示故宮藏品能呼應全球化議題，展現異文化交流、轉化的實力。

畫作重現當年生活

台大圖書館藏的《荷使初訪中國記》由於描述了1655年至1657年，荷蘭東印度公司遣使覲見順治皇帝旅程中，150幅描繪中國地理、風俗的插畫，當時迅速熱銷且立刻被歐洲各國如法、英「盜版」，儘管插畫中擅自融入許多歐洲人想像的異國元素，仍被視為歐洲最信實的中國著述。

荷蘭國家博物館藏的〈巴達維亞的市集〉則可見各式當時歐洲人感到新奇的熱帶水果如芭蕉、椰子、鳳梨等，且被一一編號標註於畫面右下角的清單上。

(中國時報)

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