2018年12月20日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

日本作家一青妙曾獲時報開卷好書獎的作品《我的箱子》，回溯家族故事，探討她的台灣爸爸與日本媽媽，在大家族與大時代下的處境，深入人心，即將被改編成舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》，於明年初登場。

作為台日混血兒，一青妙經常被問到是日本人還是台灣人，她表示，「在尋根之前，我會覺得自己是日本人，因為我對台灣並不了解，但我越了解台灣也更加了解自己，我有一半的台灣血統，這裡有我的根。」

一青妙出生於1970年，是台灣五大家族之一基隆顏家的後代，日本歌手一青窈是她的妹妹，小時候在台灣成長，後來隨母親回日本定居，她表示，近年來為討論家族事業才重返台灣，並開啟母親細心收藏的箱子，在裡頭找到許多父母親往返的珍貴信件，引發她尋根動機。

一青妙表示，打開箱子翻找回憶，才真正理解父親如何活著，「原來我那總是沉默不語的父親，內心有這麼大的孤獨，在日治時期出生，從小就被送到日本留學，內心覺得自己是日本人，但日本人覺得他是台灣人，回到台灣接管家業，台灣人又把他當日本人，那種身分認同的衝突和矛盾，使他封閉自己的心，到離開前都沒人真正懂他，讓我心疼，這也是那時代的縮影。」

監製李崗表示，故事中有太多衝突點耐人尋味，「對男人而言，追逐的是國族認同，對女人而言，尋找的是家的認同，同時還有國族、階級、身分上的想法，都反映了一個大時代的狀態。」

(中國時報)