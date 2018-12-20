政院開口要民調 NCC不附和

2018年12月20日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

行政院要國家通訊傳播委員會（NCC）做「媒體信任度」民調，外界批評聲不斷，NCC昨（19）日首次回應，要再跟政院確認清楚調查內容，並強調NCC是「合議制的獨立機關」，必須提案經過委員會討論。同時，NCC再次呼籲有線電視系統和頻道業者，新聞事實查證和內控機制一直都是換照評鑑的審查項目之一。

九合一選舉執政黨失利後，行政院全力打擊「假消息」，動作頻頻，先是傳出要再修還沒三讀通過的《數位通訊傳播法》，13日又宣布，在新媒體和自媒體盛行下，傳統新聞媒體已經失去對平衡報導的標準，要請NCC規畫進行「人民對媒體信任度」民調，引起朝野、學界反對聲浪，甚至質疑政府假藉調查之名，試圖干涉新聞自由。

NCC副主委翁柏宗昨日首次發表回應，他指出，民調如何進行、調查內容等細節，NCC目前都不清楚，要再請內容處向政院確認後提報NCC委員會，擇期討論。

翁柏宗強調，「畢竟我們是合議制的獨立機關」，會不會執行，有沒有疑義，都要經過委員會成員聽取報告和討論後，才能決定，現在不會有結論；言談間，並沒有「不假思索」的「附和」政院政策之意。

不過，NCC也再次向有線電視與頻道業者呼籲，現行衛星電視、有線電視換照評鑑方法，都有納入「新聞事實查證」和「內控機制」的配分權重，製播新聞應依法落實事實查證，並謹守公平原則。

另外，為加強和NCC政策的扣合，換照評鑑審查項目也包含：2019年底前基本頻道節目全面以高畫質播出、公平上下架規範、鼓勵頻道在不同平臺上下架、訂戶收視相關的個資蒐集、儲存及利用要訂出明確標準作業辦法與保護措施等，業者都要寫在營運計畫內，列為下次換照評鑑審查的重點項目。

(中國時報)