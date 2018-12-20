視障者隨手拍 電子書僮念給你聽

台灣公益聯盟理事長鄭龍水為幫助視障者閱讀，開發電子書僮碎碎念APP，只要拍照就可將內容念出來。（王思慧攝）

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中國時報
／台北報導
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視障者因看不見無法辨識生活用品，甚至沒有機會讀書追求知識，台灣公益聯盟理事長鄭龍水有感於如此不便，於是請研究團隊開發「電子書僮碎碎念」APP，利用手機拍照將文字念出來，立即解決問題。另未來要建立符合視障者需求的課本電子資料庫，幫助學生學習新知。

鄭龍水表示，視障者在人生上有三種嚴重障礙，第一個就是環境障礙，看不到紅綠燈、不慎跌倒等；第二個為社會障礙，視障者常被認為是按摩師的刻板印象；最後就是資訊障礙，從小到大視障者都只透過上課錄音或點字，要多花好幾倍時間讀書，生活起居也很不方便，連想吃碗泡麵也不知道是什麼口味。

鄭龍水說，除環境障礙要靠政府、大眾改善外，對視障者而言，資訊取得十分不易，間接造成視障者普遍學歷不高、個性封閉等，也被定義只能靠按摩維生。

為解決資訊上的障礙，台灣公益聯盟找了義守大學資訊工程學系教授鄭志宏，幫忙研發適合視障者使用的APP，經過1年討論及製作後，終於「電子書僮碎碎念」APP上架，免費提供下載使用。

「只要把APP下載到手機，視障者不管是判別講義、水電單、藥袋或是海報上的字都不再是難事。」鄭龍水說，將APP打開後用相機拍下想知道的部分，就會自動有語音將拍照內容念出來，準確率高達95％，APP已在今年3月正式上架，目前已有4千多位下載使用。

鄭龍水接下來想要為視障學生建立課本電子資料庫，從國小到高中職的每一科目，甚至是參考書練習，逐步將書電子化，幫視障學生擁有「電子家教」，將從明年開始初步規畫。

為讓視障資訊無障礙，將調查了解學校、老師及視障學生需求，再召集專業研發團隊，同時希望能募到500萬，幫助視障者能不受障礙影響，勇敢追夢，有意願民眾可掃QR code線上捐款（台灣公益聯盟提供）。他呼籲大眾贊助此項輔具，幫助更多視障者，洽詢電話：（02）2362-1618，網站：https://tpil.tw/。

(中國時報)

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