袁惟仁暴瘦20kg可認人

2018年12月20日 01:44 中國時報 許雅淳 報導

袁惟仁10月17日在上海不慎跌倒引發腦溢血，並發現腦內腫瘤，開刀後昏迷不醒，不過他近來似乎狀況好轉，18日搭機返台，送到台北榮總加護病房治療，並重新做全身檢查，他的經紀公司宇朕娛樂表示，袁惟仁至少瘦20公斤，現在會睜開眼睛認人、與人握手、可出聲示意，但因氣切不能講話，還插著灌食用的鼻胃管，「比之前好很多，但如果說恢復到正常還有一大段距離。」

他在上海瑞金醫院住院治療共花費約40萬人民幣（約200萬台幣），全額由製作單位「星動亞洲」負擔，返台後的醫療費用，宇朕娛樂表示，「我們該給老師的簽約金都付了，我們也會基於能力範圍內，公司會盡量幫忙處理。」並提到袁惟仁月底將有2首新歌〈吉隆坡的愛情故事〉、〈學會祝福〉數位上架，後者是袁惟仁與前妻陸元琪的愛情故事，皆將於明年1月2日在電視台播出。

新女友在醫院相伴

袁惟仁的兒子袁義前天第一時間也到醫院探視爸爸，袁義表示他們是突然知道爸爸可以回台灣，他帶著妹妹一起去看爸爸，也協助處理住院的事。而陸元琪也覺得袁惟仁可以平安回家就好。

前天除了袁媽媽、大姊一起陪伴袁惟仁返台，還有當初發現袁惟仁倒下並送他上救護車的新女友陪同，袁義表示：「她早上、晚上都會在醫院，會陪著奶奶。」

(中國時報)