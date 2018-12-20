李千那淚謝爸爸一路反對

2018年12月20日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

李千那談起爸爸從反對到支持她的演藝事業，一度哽咽淚崩。

李千那將推出台語專輯《查某囡仔》，18日舉辦聽歌會，她的爸爸到場力挺，她忍不住淚崩：「我很謝謝我爸一路的反對我，他成為我前進的動力，他愈是反對愈讓我想要成功給他看，我對他是又愛又恨。」

李爸爸表示，李千那很久前就曾跟他說要出一張全台語專輯，而且是陳子鴻擔任製作，當時他心想怎麼可能，原來李千那當年參加《超級星光大道》無法晉級時，陳子鴻對她說：「千那，你的武器是台語歌，怎麼會唱國語歌呢？」當時他就心想原來陳子鴻有在關注自己的女兒，被黃子佼笑虧：「沒想到李爸爸記仇記這麼久，11年前的陳年往事都記住。」

台語打掉重練

李千那說，爸爸的母語是台語，一直希望她出台語專輯，這次也算是圓了家人的夢，不過她將原本學的台語全打掉重練，在陳子鴻的嚴格要求下才順利過關。她表示，在唱〈查某囡仔〉時，腦中浮現出道3年沒發片的日子，因此相當感謝作詞人陳泓宇與作曲人蕭煌奇，道出她的內心。她在專輯中也挑戰唱饒舌，但沒有請益同樣唱饒舌的男友ECHO。

李千那一對兒女現在都已上國中，準備考高中，她的女兒彈得一手好琴，志願是當鋼琴老師，兒子則是網球高手，她坦言很自責沒能陪著孩子成長，「我希望可以用盡一切好好賺錢，做出更好的成績回饋他們。」

(中國時報)