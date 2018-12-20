佼佼曝孟耿如愛邊走邊脫

黃子佼昨出席活動，拿出女友孟耿如新專輯造型T恤公開放閃。

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中國時報
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黃子佼（佼佼）19日出席洗衣機上市活動，他跟女友孟耿如早有共識在2020年結婚，他坦言已在看婚期，目前看到2020年第一個適合結婚的好日子是1月8日，不過仔細一查，當天宜迎娶的時辰是早上5點到7點，黃子佼笑說：「那新娘不就3點就要起床梳化，誰受得了啊！」

前陣子投票讓黃子佼特別想要快點結婚，他與孟耿如戶籍所在地不同，當天獨自排了近2小時等投票，事後便向女友抱怨：「為何戶籍不是在一起？」注重效率的他希望結婚也是「一條龍」，登記、辦婚宴都在同一天搞定，考量孟奶奶年事已高，不會辦海島婚禮，應會找個接近大自然的地方，兩人也不會先有後婚。

謝女友無怨收垃圾

黃子佼爆料孟耿如在家有「邊走邊脫邊亂丟衣服」的腐女習性，他已習慣跟在她後面玩「妳丟我撿」遊戲，「她亂丟，我就在後面拿個籃子撿去洗烘曬，家裡百分之8、90的衣服都是我在洗！連她的內衣也照撿、照洗！」喜歡做各種家務的他說自己的願望就是「回歸家庭做家庭主夫」，「當有一天她工作穩定，我真的可以回歸家庭。」

他也謝謝女友的包容，「我平常在外面要ㄍㄧㄥ出佼哥的樣子，回家後就抱怨、倒垃圾，最哀傷的時候她都陪伴在身邊，也都概括承受。」他覺得即便交往多年，也要常將愛掛在嘴邊，自曝兩人對話常常很幼稚可笑，「外人看起來可能覺得我們像是神經病，但這是必須的。」

(中國時報)

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