2018年12月20日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

李懿（中）和Eason（左）及黃豪平月初到小琉球潛水。

李懿在中天《麻辣天后傳》當助理主持人2年多，最近陸續接下《醫師好辣》、《懿想天開》及《玩吧》等節目主持工作，忙碌之餘仍把感情兼顧得很好，交往4年的圈外男友很能體諒，認為現在是認真打拚的階段，如果突然有工作，她便取消約會，男友從不抱怨，包容度很大，她19日半開玩笑說：「因為我們都愛錢啊。」

她和男友交往沒磨合期，急性子的她生氣時，男友只要安撫一下很快就消氣，男友被誇EQ高，她反笑說「搞得我EQ很低」。33歲的她，很苦惱剩1年就成了高齡產婦，她的女性友人們多已婚，但她想到將來懷孕的樣子就害怕，「我們隨時可以結婚，但希望再努力拚一下，男友壓力也不會那麼大，我計畫35、36歲步入家庭，這樣比較能給下一代好一點的環境。」

來年勇闖亞馬遜河

今年下半年李懿最大改變是，除了工作外還抽空學潛水，「以前只想把錢存下來，捨不得花，現在想開了。」她月初和黃豪平等友人到小琉球潛水，因為暈船前後吐了3次，吐完再下水，上來又吐，讓同船的人很佩服，「我主持外景節目起家，從小耐操、不怕吃苦，我不會為了這種小事就放棄。」熱愛冒險的她，計畫2019的農曆年和朋友到亞馬遜河探索生態祕境，「可能很累，但會有釋放壓力的舒暢感。」

(中國時報)