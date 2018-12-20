麗寶樂園天空之夢迎耶誕

遊樂園「探索世界」推出節慶限定的「POPA歡樂聖誕大遊行」，讓大小朋友同樂。（麗寶樂園渡假村提供）

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中國時報
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麗寶Outlet Mall推出讓民眾找出耶誕老公公後，拍照打卡就能抽住宿券的活動。（麗寶樂園渡假村提供）

最受歡迎的耶誕節快來啦！麗寶樂園度假區各處紛紛換上耶誕新裝，並祭出多項好康招客。最吸睛的就屬全台最大的摩天輪「天空之夢」，每逢節慶都會上演以節日為主題的夢幻燈光秀，即日起能看到耶誕老人乘雪橇送禮畫面，飛躍於摩天輪上，燈光秀每晚不定時播放，還有紅鼻子馴鹿、繽紛雪花、超萌雪人及閃爍耶誕樹等，共10款可愛動態影像。

耶誕節當天到麗寶樂園超划算，園區推出「麗寶耶誕老人 請你搭摩天輪」活動，25日憑度假區當日不限金額發票，可免費搭摩天輪飽覽美景；26日至2019年1月1日，則憑度假區當日消費發票可享摩天輪票半價優惠。

耶誕馬車免費搭乘

遊樂園「探索世界」還有「POPA歡樂聖誕大遊行」，讓遊客歡度雪花紛飛的冬季佳節。麗寶Outlet購物中心也打造Santa Claus歡樂耶誕馬車，在22日至25日憑當日館內消費滿2萬元的發票，可預約搭乘雙人免費的馬車遊行；即日起到25日還有「Santa Claus 在哪裡？」活動，若找出在藏身在Outlet的耶誕老公公，並拍照上傳粉絲專頁，就有機會獲得福容大飯店福隆貝悅住宿券。

火雞禮籃組合超值

火雞是耶誕節應景美食，麗寶休息站除了有7米高、7色變化的耶誕樹，后里地區首家速食店SUBWAY也將在25日試營運，並祭出買6吋「火雞火腿潛艇堡」99元、就免費升級價值138元套餐的優惠；福容大飯店麗寶樂園店也從即日起至31日推出冬季限定的火雞禮籃，選用5公斤重的火雞，搭配濃郁精華火雞肉汁及紅莓醬，附餐有馬鈴薯泥、法國麵包、迷你南瓜派等超值組合，每組3200元。

(中國時報)

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