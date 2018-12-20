倉木麻衣超愛台 返日喊孤單

2018年12月20日 01:45 中國時報 專訪溫博鈞

歌手倉木麻衣今年12月邁入出道20周年，期間來台多次，她說：「台灣的人情味總讓我心暖暖的，要回國時都會感到有點孤單。」2007年她首次來台擔任金曲獎嘉賓，見到大批接機歌迷與媒體時意外又感動，「我最記得跟歌迷大合唱、拍紀念照時大家親切的笑容，來到台灣總給我滿滿能量。」

倉木麻衣從高中時就在京都生活、視之為第二故鄉，去年起任「京都觀光大使」，「希望藉我的表演把京都魅力傳達給大家，歡迎大家造訪京都、遇見緣分。」

她推薦遊京都時乘坐人力車：「隨人力車進入巷弄，看到的風景會完全不一樣！容易發現一些精緻小店或旅館，我都會記在部落格中，不過有些外國朋友的介紹比我還深入，反倒讓我學到不少！」

獻聲《柯南》登金氏紀錄

她10幾年來為《名探偵柯南》系列動畫演唱主題曲，獲金氏世界紀錄「同一歌手為同一動畫演唱主題曲最多次數」，「《柯南》吸引人的不只有懸疑推理，對友情、家族愛、愛情的刻畫也相當動人。我常激勵自己，要像柯南那樣，為自己真愛的人們努力。」

新曲〈花語〉MV首度以「4K」規格拍攝，倉木麻衣看到鮮豔細緻色彩與畫質嚇了一跳，「實在太美了，我最喜歡當中紅綠精靈在竹林間把弄毬球所創造的世界觀，呈現日本和風與四季之美。」

她表示，若在台灣拍攝MV，最想在台灣人日常生活中常去的地方，「廟裡拜拜的景象，最能傳達當地的文化和美感。不過台灣美景太多了，場景一定很難取捨！」

(中國時報)