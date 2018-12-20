鬼鬼耍萌搞笑 比可愛更可愛

2018年12月20日 01:45 中國時報 陶福媛 報導

Bell & Ross「BR S」黑色陶瓷鑲鑽腕表，39mm，25萬5000元。（Bell & Ross提供）

鬼鬼受邀進棚拍攝Bell & Ross時尚專題，佩戴Bell & Ross「BR S」白色腕表入鏡，並分享參與電影《比悲傷更悲傷的故事》演出的心情故事。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Marc Jacobs）

1.Bell & Ross「BR S」灰色迷彩腕表，表圈和時標鑲鑽，39mm，21萬元。（Bell & Ross提供）

2.Bell & Ross「BR S」粉紅色女用腕表，表盤和表圈鑲鑽，39mm，22萬6300元。（Bell & Ross提供）

3.Bell & Ross「BR S」白色陶瓷腕表，39mm，9萬5800元。（Bell & Ross提供）

電影《比悲傷更悲傷的故事》票房將破2億，戲中飾演網紅Bonnie的鬼鬼（吳映潔），在戲中以第三人稱說話的「Bonnie體」，讓粉絲為之瘋狂，不僅用「Bonnie抱抱」問候打招呼，還有大男生學她唱劇中的洗腦歌《Kitty Bomb》，讓鬼鬼覺得很感動。

鬼鬼笑說，她在戲中是個樂觀、自我為中心、敢愛敢恨、完全不在乎外界眼光的二次元角色，與悲劇性格的男女主角是兩極化的反差與對比，「很欠揍，但也很可愛！」

她一出場 就讓觀眾笑開

為了戲好，鬼鬼在戲中整個放開來，說話的腔調、儀態和耍萌的神情都經過一再揣摩，雖然戲分不多，但希望一出場就能讓觀眾轉換心情、破涕為笑，因此有不少觀眾反應看《比悲傷》時，明明哭得唏哩嘩啦，但看到鬼鬼出場時又忍不住笑出來，有些哭笑不得。

拍喜劇不容易 開拓戲路

「原以為搞笑很容易，但發現並非如此，下戲時反而會有強烈的空虛感，有種被掏空的感覺！」鬼鬼說，她在《戀夏38℃》飾演雙胞胎姊妹，猶如找到開啟演戲的鑰匙，如今在《比悲傷更悲傷的故事》挑戰喜劇的角色，讓她的戲路更加開闊，對演戲也更有興趣。

鬼鬼受邀進棚拍攝Bell & Ross時尚專題，佩戴品牌BR 01系列中縮小版39mm表盤「BR S」腕表入鏡，一款是純淨簡約的白色「BR S」腕表，搭配Marc Jacobs早春黑白條紋針織褲裝，另一款則是黑色鑲鑽奢華版的「BR S」腕表，搭配一襲黑白格紋的及膝洋裝，鬼鬼還示範將腕表佩戴在袖子上，感覺更加都會時尚感。

(中國時報)