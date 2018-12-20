修杰楷婚後初亮相 秀出自信新高度

男星修杰楷於婚後初亮相，自稱穿上鞋底有5公分厚的HOGAN鞋款，令他瞬間更有自信，穿HOGAN iCube灰色拼接休閒鞋，1萬6300元。（HOGAN提供）

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中國時報
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HOGAN 2019春夏系列以「穿梭LA」為題，運用霓虹、金銀等搶眼色系，散發80年代般的復古情懷，模特穿Maxi Active撞色漆亮皮女士休閒鞋，2萬2000元。（HOGAN提供）
1.HOGAN Active One灰藍撞色男士休閒鞋，2萬2300元。（HOGAN提供）
2.HOGAN H383灰底撞色男士休閒鞋，1萬5000元。（HOGAN提供）
3.HOGAN Maxi Active螢光粉色女士休閒鞋，2萬2000元。（HOGAN提供）
4.HOGAN Maxi Cupsole螢光粉女士休閒鞋，2萬600元。（HOGAN提供）

男星修杰楷昨（19）日受義大利配件品牌HOGAN之邀於婚後首度現身，與老婆賈靜雯間的互動仍是眾人關心焦點，身為寵妻達人的他，一進店就已先幫老婆物色好合適的鞋款，更不避諱世俗「送鞋分手」的禁忌。

修杰楷透露對HOGAN品牌並不陌生，十分喜愛鞋款舒適、輕便的特性，活動現場腳上穿著的iCube鞋款，鞋底還隱藏5公分的增高玄機，讓身高已有1米8的他穿上也瞬間更有自信，笑說：「高一點也滿好的」。

一襲條紋短袖襯衫現身的他，貼合HOGAN 2019春夏系列營造出的美西愜意情懷，令每年都會定期帶著家人出遊的他，也不禁開始計畫起下個目的地。

品牌本季則藉著鞋款暢遊洛杉磯，以「穿梭LA」為題，運用霓虹、金銀等搶眼色系為主調，整體散發80年代般的復古情懷。男士鞋款承襲好動精神，延續輕量布料、可拆除式記憶棉鞋墊等細節，平均5公分以上之彈性厚底，亦為男士拉出修長身型。女鞋方面，全新推出的Maxi Active鞋款結合品牌1986年創立時推出的Interactive系列鞋型及Active One之流線鞋身，充分彰顯出拉攏年輕客層的旺盛企圖心。

(中國時報)

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