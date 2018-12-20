精品百貨助攻 一路High到跨年夜

2018年12月20日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

台北101 5日起新開「甘牌燒味」，單日業績最高破50萬元，至今用餐都得排隊，甘牌燒鴨全隻1880元。（台北101提供）

麗晶精品「台畜精品肉舖ROU by T-HAM」限量耶誕禮籃，預購價2680元。（麗晶精品提供）飲酒過量 有礙健康

微風超市美式炙燒Roast Beef，即日起至耶誕節打8折，100g特價140元。（微風提供）

台北101 4樓都會廣場「分享」森林，指定時段可體驗中央會轉動的白色旋轉座椅。（台北101提供）

耶誕節開趴，精品百貨提供派對主題、造型、聚餐對策，一路嗨到跨年夜。台北101與館內精品品牌合作，從22日起至31日舉辦一天一主題的Dress code電音派對，像是丹寧之夜、爵士之夜等；即日起至明年1月6日持聯名卡全館滿5000送300。微風廣場、信義、松高、南京25日前消費滿6000元參加「耶誕夢幻套房驚喜抽」，有機會獲寒舍集團旗下飯店住宿券，1人中獎2人同行。

台北101 引進港澳美食

台北101繼新加坡米其林一星的「了凡油雞」，5日再引進從2015年起連續4年獲香港米其林一星的「甘牌燒味」；本周同步有敦宜餐飲全新品牌「Salt and Stone時尚加州料理」試營運，以美式風格詮釋手工義大利麵、披薩等義式料理；24日則開設澳門佳景集團在台首家粵菜餐廳「十二粵」，增加耶誕、跨年聚餐新選擇。另，也首度與CNFLOWER合作「分享」森林，把166顆柏樹移至館內，周末會有節慶掛飾，增添驚喜感。

微風4館 驚喜抽海島旅遊

微風4館祭出今年最後一檔滿千送百、酬賓回饋，微風信義在耶誕夢幻套房驚喜抽外，加碼抽「耶誕幸運星-印尼民丹島之旅」食宿券，23日有耶誕猛男快閃活動；微風廣場22日有耶誕老人歡樂遊行、弦樂四重奏報佳音；微風超市美式炙燒Roast Beef打8折，且有多款聚餐即食的餐點、甜點，讓開趴更便利。

麗晶精品 滿額贈高檔禮盒

麗晶精品「時尚耶誕購物周」活動，25日前有多重滿額贈，最低單日滿5萬元送限量ROU by T-HAM西班牙24個月/36個月伊比利生火腿各50g，最高單日滿100萬元送限量宜蘭礁溪晶泉丰旅兩天一夜住宿券。LADY M、法國百年魚子醬CAVIAR HOUSE & PRUNIER與台灣茶王FONG CHA等有限定甜點口味或禮盒，可應景送禮。

BELLAVITA 打造白色祕境

BELLAVITA「耶誕奇境」的冰河、白色玻璃小屋、白色麋鹿、耶誕樹，讓北極圈絕美祕境時空挪移，吸引網美打卡。23日有徠卡Sofort拍立得耶誕老公公快閃拍照活動，當日限量500名；23日至25日會員全館消費點數雙倍贈。

(中國時報)