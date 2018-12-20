小資女跑趴 不傷荷包的耶誕潮妝

2018年12月20日 04:10 中國時報 報導盧韋伶（彩妝師ZOE、髮型師ERICA）

沒有壓迫感的紅米色妝容，搭配冬日針織，更添溫柔氛圍。（石智中攝）

上下脣不同色調的反骨操作，宣示出新時代的真我性格。（石智中攝）

SWEETS SWEETS氣泡香檳眼影蜜#08，售價440元。（Tomod’s提供）

heme六色眼影盤*紅梨Red Pear，售價330元。（heme提供）

ETUDE HOUSE甜心頰攻～好氣色腮紅餅，售價250元。（ETUDE HOUSE提供）

BOURJOIS經典光影雙色胭脂#03，售價395元。（BOURJOIS提供）

BEAUTYMAKER水耀光持色脣誘#OR1，售價380元。（BEAUTYMAKER提供）

I'M MEME我愛氣墊薄霧液態脣膏#007，售價490元。（I'M MEME提供）

「紅梨色」絕對是這季秋冬最為熱蒐的關鍵字！各化妝品牌也都搭上這波風潮，推出紅色系彩妝品，預算不多的小資族想為自己帶來更好的氣色狀態、使膚色更顯白，運用不傷荷包的開架款為妝容增添小幸運，展現一抹紅，是個聰明的選擇。

寒冷的秋冬最適合帶有溫暖實感的莓果色系眼妝。這類的顏色能讓眼神變得更有神祕魅惑感。Tomod’s公關Ava表示，切合2018秋冬Pantone推薦的紅梨色，已具備基礎化妝技巧的女孩，不妨嘗試更具質感的紅酒色、莓紫色系列作搭配，創造獨特迷人媚眼。

不喜歡被常規束縛，想擁有自我風格的人，年末耶誕派對畫個上下唇不同色調的土橘脣彩吧。深受韓妞喜愛的美妝品牌I’M MEME表示，想展現個性態度不可錯過的土色，每季都會有些微變形，但說到能提亮氣色又能加倍個人質感的，絕對不能錯過帶點橘色，猶如奶茶、猶如焦糖拿鐵的飲料色系脣色。

紅感降低，拉高米色調。在雙頰邊刷上紅米不分的曖昧色彩。一來是增添氣色，更可做出小臉修容。BOURJOIS妙巴黎表示，使用深咖啡色修容，其效果就如同穿上設計簡單、剪裁立體的高雅時裝，不過分矯飾，落落大方，看似不經意卻擁有女人羨慕、女孩嚮往的精緻。

(中國時報)