年末壓軸新機 萬元上下媲美旗艦級

Nokia 8.1擁有蔡司鏡頭，共推出星夜藍、璀璨銀雙色，9990元。（HMD Global提供）

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中國時報
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小米推出全新滑蓋新機「小米MIX 3」，首度隨盒附贈10W無線快速充電座，1萬4999元。（小米提供）
小米MIX 3，共有寶石藍、翡翠色、黑色3色，6GB＋128GB版本，1萬4999元。（小米提供）

年末最後一波新手機發表完畢，此次小米及Nokia均以萬元上下的新機壓軸，前者推出小米MIX 3，以全新滑蓋形式面世，加上其四曲面陶瓷機身設計及擁有DxO全球前3名的評分；而Nokia 8.1集結旗艦手機的規格配備，萬元有找即可擁有蔡司鏡頭的手機，兩者都是年底CP值相當高的新機。

小米MIX 3跟上陸牌的滑蓋鏡頭潮流，採全球首創磁動力滑蓋設計，可歷經30萬次的滑動，而且當滑開時，可自行設定為拍照、接電話等功能，更擁有前後旗艦級AI雙鏡頭，主雙鏡頭獲DxO 103分總分以外，前置鏡頭更是品牌至今最強的2400萬加200萬的AI柔光雙鏡頭，不管是景深、夜拍等場景均能兼顧，此次除了首款搭載AI實體鍵，一按即可開啟Google Assistant以外，更首度附贈10W無線快速充電座，延續品牌高CP的優勢。

Nokia 8.1此次主打其搭載的1200萬畫素的高感光蔡司主鏡頭，配備f1.8大光圈和1.4μm大像素，低光源下也能拍出細膩照片，還有2000萬、支援AI美顏模式的自拍鏡頭以及4K影片，配備的PureDisplay顯示技術，畫面色彩更細膩之餘，其3500mAh的長效大電池，續航力可長達2天，萬元有找的價格，可是小資族年末換購新機之選。

(中國時報)

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