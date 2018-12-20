日本哈台網購 鳳梨酥稱霸

2018年12月20日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

《立頓》品醇東方焙香烏龍茶包，也是日本亞馬遜銷售前幾名的系列。（立頓提供）

台灣古早味甜品泰山八寶粥，單瓶在日售價約為140日圓。（泰山提供）

台灣知名的豆漿、杏仁茶也是日本遊客最愛，舉凡義美杏仁茶、馬玉山芝麻糊等都可在亞馬遜上找到。（義美提供）

台灣創意精神研發出多種牛軋糖口味，日本樂天評分4分，圖為糖村法式牛軋糖。（糖村提供）

紅到海內外的鳳梨酥，至今依舊是日本人最愛購買的台灣土產，日本樂天評分4.36分，月銷上百件。（樂天提供）

京都念慈菴川貝枇杷膏，在亞馬遜也掀起網友討論度，天然的配方讓許多崇尚自然療法的日本人愛不釋手。（翻攝日本亞馬遜）

日本樂天市場調查，日本旅客從台灣回國愛好購買烏魚子。（樂天提供）

日本今年來台人數近200萬人次，台灣許多創意土產、零嘴備受他們喜愛，甚至回日後持續上網購買。日本樂天電商統計出今年網站銷售前3名台灣土產，「鳳梨酥」依舊是冠軍，其次是「牛軋糖」與「烏魚子」，平均單月都可銷出上百件；日本亞馬遜站上則有杏仁茶、立頓奶茶包，台灣古早甜品八寶粥等熱賣商品，都擁網友廣大好評，而這些「平民化」品類也成為訪日帶伴手禮時的參考。

八寶粥廣受日客歡迎

日本樂天表示，鳳梨酥至今依舊是日本人最愛購買的台灣食品，網站評分4.36分，月銷上百件。對日本來說，鳳梨是熱帶水果，大多做成果凍，台灣的鳳梨優質，又帶有「旺旺」含義，在日文等同於「幸福」之意。近年如「微熱山丘」等名店也前往東京展店，踏入表參道文青商圈吸客，還運用青森縣紅玉蘋果，製作東京限定「蘋果酥」。

而台灣牛軋糖則是充滿創意精神，不但研發出多種口味，奶香十足、用料也實在，符合愛吃甜食的日人味蕾，日本樂天評分4分，月銷近百組。烏魚子可謂「台灣之光」，雖然日本當地也有產烏魚子，但台灣的烏魚子除享有得天獨厚的環境、外觀亮麗，更常外銷世界各地，養殖類單片就要價1000台幣以上，適合當作下酒菜，而日本樂天販售的新東陽烏魚子，就要價8000日圓以上。

另外，古早味甜品也深受歡迎，亞馬遜上「泰山八寶粥」意外躍居暢銷榜，甚至採整箱24罐販售。不少日本部落客分享，「八寶」一看會以為是中華料理的「八寶菜」，以為是蔬菜粥，結果卻富含綿密的花生與大豆，也讓愛喝紅豆湯的人十分驚豔。老牌京都念慈菴川貝枇杷膏，不但枇杷膏受歡迎，喉糖也成為日本亞馬遜熱銷品，枇杷膏在網上賣到1200日圓，比台灣貴上2倍，更曾在歐洲eBay網站被炒價，讓感冒較不愛吃藥的歐洲人也非常青睞。

(中國時報)