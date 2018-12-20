PURE YOGA撤出台灣

2018年12月20日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

PURE YOGA成立12年，驚傳結束在台營業。（翻攝自PURE YOGA官方臉書）

PURE YOGA位於上海PLAZA 66的瑜伽總部，裝潢華麗。（翻攝自PURE YOGA官網）

在台成立12年的PURE YOGA驚傳結束營業，將於明年1月25日結束營業，指出是因台灣市場的投資狀況不如預期，而香港、新加坡、上海與北京分公司將維持正常營運，陸續辦理退費中。一名健身房業務指出，PURE YOGA月費要3000元，雖是無限上課，但一般上班族頂多單月上6～8堂左右，平均下來還是不太划算，12年來僅5000名會員，平均1年只招攬到400名，仍算很少，應是覺得會員支撐不夠，台灣市場沒賺頭才撤出。

擁上萬名會員、競爭品牌TRUE YOGA表示，瑜伽在10多年來一直呈現穩定成長，已成為運動產業不可或缺之一，並不會因為其他運動型態興起，而影響瑜伽產業。TRUE YOGA指出，學員應報名符合政府「定型化契約」的教室才有保障，也可選擇不受限瑜伽的教室，例如附帶有氧、舞蹈等課程，接觸到更多元的運動項目，較不易覺得單一無聊。TRUE YOGA與同樣位於東區的「瑜珈旅程」也表示，瑜伽圈是開放的，也歡迎PURE YOGA老師和員工繼續加入。

(中國時報)