2018年12月20日 04:10 中國時報 程皎暘

當晚，一則爆炸性新聞在坊間流傳：

「巨無霸」金氏集團忽然將全港紙皮回收權一次性買斷。此後，廢棄紙箱將會由金氏集團專員進行回收、壓癟成紙皮，再運輸至指定區域，進行龜宅改造。沒有了紙皮，也就不存在龜宅──匯發集團自然不同意。激烈談判後，兩者終於簽下友好合約：匯發集團同意被金氏集團高價併購，任由其改造紙皮龜宅。這樣一來，想要維持龜宅魔力的老人，不得不配合金氏集團進行改造，否則，就只能放棄龜宅所有權，做一個連紙皮也拾不了的駝背老人。

對著這則頭條新聞，我看了一次又一次，竟逐漸從文字間望見了癡呆老人的臉。她那風乾饅頭一樣的臉，已經被老鼠啃空了心，淚水大顆大顆往下掉。

米婭不斷召我開會──這一次，她代表的是金氏集團與我商量危機公關之事，因為有關紙皮龜宅的負面新聞已鋪天蓋地。新聞視頻裡，龜宅老人分化成不同陣營。有的誓死捍衛龜宅：破壞家私、裝修，將室友逐個趕走。還有一些徹底絕望，直接自殺。剩下一些對「紙皮龜宅」尚存希望的老人，則集體前往中環靜坐。

「阿荺，你一定要和我們共度難關啊！」米婭握著我的手，又眨了眨她的烏黑大眼。

這一次，我沒有點頭，但也不敢搖頭。

終於捱到了星期天，我無需返工，猶猶豫豫地，最終還是來到中環。剛一出地鐵口，我就被人流擠到遠處，登上天橋。俯視時，我才看到，高樓大廈下的廣場上，駝背老人成片成片，四肢伏地，集體除衫，一個接一個上演人變龜的大戲。我拿出望遠鏡，盯著廣場那一個個向天拱起，布滿老年斑、皺紋、死皮、疤痕的肉球，彷彿忽然看到艾琳的背影，她弓在電腦屏幕前，小心翼翼地，對著密密麻麻的文字，逐個逐個輕聲閱讀。當她回過頭時，那張日益消瘦的臉，竟向裡凹陷出一個圓弧，乾裂成龜殼的模樣，粗糙的外皮如鈍刀，剜了她的肉，榨了她的血。

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但日子不會讓人跌到谷底。世界總是絕處逢生。

兩年後，最大型的紙皮龜宅體驗樂園成立。它位於馬灣，與挪亞方舟主題公園連成一片──也剛好在我居住的珀麗灣附近。

為了繼續給紙皮龜宅體驗樂園制作宣傳片，我在導遊的帶領下，入園調查。只見一群群孩子拿了門票就一窩蜂衝進去，迫不及待跑去小劇場，參觀老人變龜的魔術。也有老師帶著學童，進入體驗小徑，陪老人一起，弓著身子拾紙皮。遠道而來的遊客還可以入住龜宅賓館。被改造的陸龜被放在200呎大小的玻璃房裡。房外就是觀海平台。住客只需將用貝殼制的鑰匙用力劃過龜殼，它就會向兩邊張開，露出一個小洞。住客將手碰一碰，整個人就會被吸進入洞中──「歡迎光臨」，穿著陸龜俠制服的駝背老人正趴在地上，歡迎住客的到來。

除此之外，一周一次的龜舞表演也是公園的最大賣點。駝背在這個舞蹈中成了重要的道具。每個老人只需四腳朝天躺在舞臺上，四肢穿上布偶般的戲服，隨著音樂緩慢擺出滑稽動作即可。

「你瞧，那個戴著貓眼鏡，舉著貓爪子的銀髮老婆婆，曾經還是舞蹈演員呢。」──導遊這樣對我介紹著。（全文完）

(中國時報)