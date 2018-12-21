外交官自殺 家屬指非關假新聞！蘇啟誠寧死不屈

2018年12月21日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

蘇啟誠遺孀聲明重點

蘇啟誠輕生！ 一度傳大阪處長職務要被「拔」

外交部對日本關西機場事件檢討至今，駐日代表謝長廷始終認為，是假新聞造成駐大阪辦事處前處長蘇啟誠自殺。不過，蘇啟誠遺孀昨出面駁斥部分政治人物恣意誤導，模糊事實真相，蘇並未在遺書中表示假新聞造成其壓力，而是上級要求寫檢討報告後，「不想受到羞辱」，以死明志。蘇妻希望「他們以後對職業外交官有一定的尊重」。

蘇妻呼籲 尊重職業外交官

南投地方法院判決男大生雖造謠，但在強颱燕子侵襲關西期間，他未對在台灣或在日本任何民眾造成性命威脅，法院因此裁定不罰。外交部在15日獲知判決後，發布新聞稿強調，外交部及「其附屬單位」飽受批評，是最大受害者，男大生不必負擔任何責任，外交部對此感到遺憾與悲憤，也難以接受。因此，會與相關部會研究如何對「加害者」男大生課以法律責任，以確保「受害者」的尊嚴與權利。

駐日代表謝長廷15日及18日都在其臉書發文指出，蘇處長的遺書說深受批評所苦，在他自殺前一天還想查證到底有沒有男大生打電話來求救，大阪辦事處人員是否態度冷漠不當？現在終於還他清白。

不過，蘇啟誠遺孀昨日接受東森電視專訪表示，近日地方法院做出判決後，「部分政治人物」及媒體有不當之批評，及恣意誤導、模糊事實真相，損及蘇啟誠名譽，而做出澄清。

寫檢討報告後 不想受羞辱

蘇太太指出，蘇啟誠絕無憂鬱症。對於謝長廷及部分綠營政治人物將蘇的自殺導向「假新聞」所致，家屬在聲明稿也駁斥，遺書內容只有他們家屬看過，內容並未提及「假新聞」造成之壓力。

蘇太太說，蘇是在完成上級所交代的檢討報告後，在開會的前一天，表明「不想受到羞辱」的遺言，以死明志。據悉，蘇啟誠曾接到外交部電話告知懲處內容，包含調回外交部並記一小過，這份懲處已經向總統府報告。

在蘇啟誠輕生前兩天曾電妻子，他可能會被調回台灣，蘇妻安慰他「沒有關係，反正快退休了」，但是他說「我無法忍受。」

被他人強加汙點 無法忍受

蘇太太強調，他們手中保留其手機的通聯紀錄及手寫遺書，外界諸多說法是刻意誤導視聽，且有卸責之嫌。

蘇太太說，蘇啟誠不願一輩子盡心盡力所從事的外交工作、引以為傲的外交官生涯，在最後蒙受他人強加的汙點，因而選擇自裁捍衛自己的名譽。

家屬感到無奈、心痛，是否該有人為蘇的遭遇道歉？蘇太太說不需要，道歉也換不回先生的性命，只要不誤導大家，請外界回他們一個平靜、安寧的生活，讓蘇啟誠清白無憾，安心在天上做快樂的神仙。

對此，外交部發言人李憲章表示，尊重家屬聲明。

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(中國時報)