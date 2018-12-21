雙城論壇 柯P犀利解析！沒更好辦法前 先用兩岸一家親

台北上海雙城論壇20日在台北晶華酒店登場，在台北市副市長鄧家基（後排右起）、台北市長柯文哲與上海市常務副市長周波的見證下，雙方簽署青少年運動員培養交流合作等3項備忘錄。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲與上海市常務副市長周波在雙城論壇晚宴中，不約而同提及「兩岸一家親」，對於行政院祕書長卓榮泰曾表示，兩岸可以彼此親來親去，但不是一家親，台北市長柯文哲20日回應，「你要問他，什麼叫可以親，不可以一家親，不然要兩家親、三家親、還是半家親？」

反問卓榮泰 什麼可以親

雙城論壇主論壇20日登場，柯文哲致詞指出，兩岸同文同種，擁有共同的歷史跟文化，但現階段雙方在政治制度和生活方式有差距也是事實。不過，在兩岸交流超過30年，交流既深且廣，已密不可分的狀況下，只要雙方存有善意、秉持同理心，一定可以共存、共榮，這是他提出五個互相的原因，盼減少不必要誤會，這也是雙城論壇的意義。

會後媒體關注柯文哲並未在致詞時提到兩岸一家親，是否前晚提到兩岸一家親後，昨天講稿中「兩岸一家親」詞彙被國安會刪掉才沒講？柯文哲說，講稿本來就不用送國安會，但陸委會有講，這是城市交流，不用看（稿）。

主論調不變 新名詞再想

柯文哲強調，他的一貫態度就是降低緊張、降低衝突，主論調是不變的，但自己也向陸方提過，無論九二共識或兩岸一家親，已被標籤化，應想出雙方都能接受的新名詞，「不過我是外科醫師，還沒想出更好的，就先用這個（兩岸一家親）。外科醫師先維持血壓、心跳再講，（其餘）I don’t care so much！」

柯文哲也強調，對方有對方的堅持，所以大家要協調，其實他也跟大陸表達過，無論九二共識或兩岸一家親都被標籤化了，講哪個都會有人不爽，所以可不可以想個雙方都能接受的新名詞？問題這是要想，這是智慧，「我還沒想出來。外科醫師基本概念，還沒想出更好的，先用這個，但還是要想！」

周波表示，相信柯市長對兩岸關係的認知是一貫明確的，有利於兩地進一步交流合作，相信秉持兩岸一家親的理念，上海和台北的交流合作會更廣泛，也會增添新的光采。

對於兩岸一家親是否為兩岸關係的「通關密語」，周波說，國台辦已多次明確表示，對待兩岸關係和平發展，九二共識是政治基礎，也是兩岸城市交流的正確認知。媒體追問，柯文哲是否是不用提九二共識，只要提兩岸一家親的「例外」？周波僅重申，只要對兩岸關係、對兩岸交流有正確認知，大陸願意與台灣更多縣市展開合作。

(中國時報)

外交官自殺 家屬指非關假新聞！… 兩岸關係去標籤化 柯倡提新名詞…

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