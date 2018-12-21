兩岸關係去標籤化 柯倡提新名詞！新聞透視－汰舊換新 一中原則必不可少

2018年12月21日 04:10 中國時報 陳君碩

台北市長柯文哲（左）針對行政院祕書長卓榮泰表示不宜再提「兩岸一家親」，他要媒體去問卓，什麼叫做可以親但不要一家親，是兩家親、三家親、還是半家親？（張鎧乙攝）

雙城論壇互贈禮物 期許兩岸交流晴空萬里

2015年時任國民黨主席朱立倫與中共總書記習近平見面時，朱立倫提到兩岸要「求同尊異」，習近平回應要「聚同化異」，當中關鍵，就是要凸顯「同」的一面。類似一幕也出現在這次雙城論壇，台北市副市長鄧家基提到兩岸因隔絕70年，造成有些用詞不同；上海市副市長周波則說，稱法雖不同，但表述都是同一件事。同樣道理，當柯P認為兩岸一家親、九二共識已經「標籤化」，想要提出「新名詞」，也必須認知，萬變不離其宗，沒有傳達出「一中原則」含意的詞語，都只是花拳繡腿。

九二共識 國共互信基礎

鄧家基提到，北滬有許多連結與相同之處，但也因70年隔絕，有些隔閡和用語差異，譬如台北說「計程車」、「失業」，上海說「出租車」、「下崗」；周波隨後發言持不同看法，「我個人感覺更多的是共同點，雖然有些詞彙是不同的，但說的是同一件事情」，周波說，出租車意思是非私家車；計程車傳達的是按里程付費，「所以是同一件事」。

若一一檢視這些「標籤」意涵，「一中原則」是最赤裸、最硬梆梆的政治語言；「九二共識」是當年蘇起為一中原則賦予的外衣，原本是在2000年扁政府即將上台時，讓不願說出「一中」的民進黨解套，並與大陸達成政治互信，但仍帶有一中內涵，只是雙方對其含意與認知各有不同，雙方心照不宣；在國共兩黨以此為互信基礎，並被民進黨猛烈批評後，從此被標籤化。

兩岸一家親 軟調通關語

「兩岸一家親」則可視為傳達一中精神並訴諸親情的軟性語調，尤其在中文語彙中，「家」與「國」時常被連在一起。柯文哲無黨身分，沒有台獨黨綱包袱，因此無須「就政治論政治」，加上又處於地方層級，因此可改以軟調的兩岸一家親，成為與大陸公權力互動的「通關密語」。

談到標籤化的兩岸詞彙，柯文哲以外科醫師行事邏輯稱，「還沒想出更好辦法就先用這個，但要想一個讓大家都接受的好方法」，殊不知兩岸政治問題最困難與癥結處，也正在於此，就怕沒有擺脫舊標籤，反而又創造了新標籤。

(中國時報)