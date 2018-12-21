雙城論壇 可延伸至長三角城市群

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中國時報
／台北報導

台北上海雙城論壇主論壇20日登場，兩市副市長致詞時都坦言，雙城除了合作，也有競爭，上海常務副市長周波強調，希望是良性競爭，因為有競爭才有進步，他也肯定台商對大陸改革開放40年的貢獻，認為在大陸推動「長三角一體化」之下，上海將成為此世界級城市群的龍頭，對台商是個機遇，也可讓雙城論壇延伸到更廣的領域。

台北市副市長鄧家基致詞時透露，19日北市府都發局長林洲民在向周波介紹完後，被周波和上海台辦主任當場邀請到上海發展，甚至常駐，「這對我們是很大的壓力」，鄧經過19日的交流，最大的心得，就是雙城論壇既是交流效果，也是競爭的開始。

周波致詞時也提到兩市競爭，他表示經過一天考察，學到、了解也思考了不少，認為雙城既是合作，難免也要競爭，但希望是良性競爭，因為有競爭才會有進步、才會有壓力、有榜樣。

周波表示，大陸改革開放40周年，上海作為改革開放窗口，取得舉世矚目成就，裡面也有廣大台胞台商台資所做貢獻，他說目前有12900多家台資在上海，投資超過400億美元，今年首屆上海進口博覽會，也有43家台企參加，充分說明兩岸交流合作成果與結晶。

周波說，按照上海2035年規畫，要建設國際經濟、金融、航運、貿易、科技創新等五個中心，也正在打造長三角一體化，將有三省一市（江蘇、浙江、安徽、上海）被一起規畫，涵蓋兩億人口、20兆人民幣GDP、一億多中產階級人口，具有廣闊市場，他認為上海在長三角這個世界級城市群，可發揮龍頭作用，對於台商是個機遇，可以讓雙城論壇延伸到更廣的領域，「這方面我們有更多的事情可以做」。

周波也希望雙方共同秉持兩岸一家親理念，共同譜寫更多美好的雙城故事。

(中國時報)

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