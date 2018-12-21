鄧家基：擴大交流 藍綠白有共識

2018年12月21日 04:10 中國時報 林勁傑／台北報導

2018台北－上海雙城論壇主論壇、分論壇昨開幕，台北市副市長鄧家基致詞時表示，「台灣已然是中國文化基礎上第一個走上民主的地區，大陸更是中國近代歷史上，第一個有機會影響全世界的強大經濟體 」。兩岸有許多共同點，都曾被康熙統治、經歷二戰，也都講普通話與紀念孔子。分隔70年的海峽兩岸，雖仍有許多不同，希望用交流彌補分隔造成的隔閡與差異，才是雙城論壇持續舉辦的意義。

開幕式上，台泥企業團董事長張安平任引言人，緊接著北市副市長鄧家基致詞，他指出，從過去到現在，台北跟上海有很多共同點，「我們都曾被康熙統治過，我們都經歷過二戰，也都講普通話，有祭孔大典」，但兩岸分隔70年，也有很多不同地方，如普通話就有不同之處，希望分隔造成的隔閡和差異，能用交流補上來，以達到「五個互相」，這就是雙城論壇持續舉辦的意義。

鄧家基更指出，本屆論壇還有一個不尋常的意義，即選舉過後，不論藍綠白對擴大交流都有認知與共識，於此，如果北滬能正向發展、帶動全面的互動，期盼台北跟上海即使沒有完全相同的過去，「但寄望透過交流的努力，讓我們以及下一代有個美麗和諧的共同未來」。

「我們了解也尊重大陸對某些意見的堅持，大陸也了解尊重台灣對民主自由的努力。」鄧家基說，台灣是中國文化基礎上第一個走上民主的地區，大陸更是中國近代史上，首個能影響全世界的強大經濟體，這些成就值得雙方相互尊敬、共同珍惜，大陸推動發動和平發展的目標不變，台灣走向成熟民主體制的目標也不變，希望透過交流，讓雙方邁向和平發展，實踐民主社會的真諦。

(中國時報)