觀光、體育、影視 簽3合作備忘錄

2018年12月21日 04:10 中國時報 張潼 、 吳堂靖 、 陳君碩 、林勁傑／台北報導 、林勁傑／台北報導

2018台北上海雙城論壇主論壇、分論壇20日登場，除雙方代表針對「循環經濟」各發表15分鐘主題演講，也在台北市長柯文哲、上海市常務副市長周波見證下，簽署橫跨體育、區政、藝術領域的3項合作備忘錄。

過去8年，兩市總計簽署30項合作備忘錄，今年再添3項，《北市大同區與上海嘉定區交流合作備忘錄》推動城市觀光旅遊文化活動。《青少年運動員培養交流合作備忘錄》加強青少年體育人才交流。《台北市電影委員會與上海市廣播影視製作業行業協會交流合作備忘錄》在雙方城市給予拍攝協助等面向合作。

環保與市民服務分論壇主題聚焦於環保與零廢棄城市發展，上海市綠化和市容管理局副局長唐家富表示：「垃圾1天不處理是環境問題，3天不處理就是政治問題！」指台北廢棄物處理政策，值得借鏡。

另外，周波參訪松山區健康公宅暨日照中心有感而發表示，上海和台北都面臨老齡化社會問題，上海更緊迫，65歲以上人口占21％、總人口又比台北多9倍，台北起步早，有很多可學習之處。他建議上海有中醫特色，治療中老年疾病方面有合作空間。

在公共住宅論壇，兩市官員都感慨大都會買房不易，台北市都發局長林洲民說，台北市一對年輕夫婦19年不吃不喝才能買到一間房，上海則是38年，他感慨「這是史上最黑的笑話！」上海市房屋管理局副局長張立新敬佩台北短時間內取得公宅成效，強調住得有尊嚴，是上海住房政策重點，最缺的是規模化與穩定的租賃住房，正花大力氣推動機構化租賃。

在影視主題論壇，台北市電影委員會副主委兼總監饒紫娟透露，《不可能的任務三》曾考慮到台北101取景，最終失之交臂，選擇上海東方明珠塔，因此催生台北成立電影委員會。她說，未來擬合拍一部兩市場景為主浪漫愛情片，男主角是建築設計師、女主角是空姐，可推薦人選。

(中國時報)