涉台人士稱柯「兩岸論述接地氣」

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中國時報
呂佳蓉／北京報導

台北市長柯文哲在「台北－上海雙城論壇」歡迎晚宴上重申「兩岸一家親」，大陸涉台人士表示，柯文哲的論述更加柔性、接地氣，不是深奧的政治語言，讓人民都聽得懂；反過來國民黨大老的兩岸論述從沒讓人耳目一新，只想掌權，膽子不夠大，步伐邁得不夠快。

此外，北京聯合大學台研院兩岸關係研究所所長朱松嶺指出，柯文哲的論述，對兩岸城市交流性質有正確認識，因為「是不是一家人處理方式會不同」；至於民進黨不斷重申兩岸交流不應有任何政治前提，則是酸葡萄心理。

大陸涉台人士表示，柯文哲是墨綠出身、無黨籍，投入政治前是位醫師、知識分子，從大陸看來，能夠講出「兩岸一家親」意義非凡，代表台灣除了國民黨以外，還有非政黨的力量認為兩岸是一家親，陸方樂見這種認同感在台灣逐漸擴大。

涉台人士說，國民黨承認「九二共識」，兩岸關係有互信基礎，但傳統國民黨人士在兩岸論述上始終保守、不敢突破，不像韓國瑜成功掌握話語權、引領新局，並在最後贏得選舉。國民黨應思考如何在兩岸論述上接地氣，直取民眾心理，除了「九二共識」之外，應要有一個新的論述經過探討、包裝後講給民眾聽，這對國民黨至關重要。

此外，朱松嶺表示，兩岸是不是一家人代表不同性質，一家人才能夠在內部處理交流合作，而民進黨沒有正確認識兩岸關係的本質，那何必交流？他說，民進黨重申兩岸交流不應做任何政治前提，但先有前提的是民進黨。

朱松嶺強調，台灣的兩岸法律基礎明訂在《憲法》與《兩岸人民關係條例》；大陸的法律體系也明確規定兩岸屬於一個中國，「一個中國」是兩岸既有的法律框架。「九二共識」是聯繫兩岸的政治基礎，「一個中國」有著前述的法律基礎，民進黨不承認「九二共識」，又想與大陸做交流，是他們先設置出前提，若一意孤行，把事情全部政治化，格局難以有大變化。

(中國時報)

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