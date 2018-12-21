卸任元首分際 台應向美借鏡

美國不少總統卸任後雖還參與政治，但除演講、出書外更多的是做公益。圖為2009年剛選上總統的歐巴馬（左二）邀歷任總統包括老布希（左）、小布希（左三）、柯林頓（右二）及卡特訪白宮。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

「凝聚共識，謹守分際」是美國卸任總統的默契。他們有些致力推進國際和平或參與慈善，有些繼續在國際領域發光發熱。但共通之處是不再戀棧權勢，少見批評後繼者，更別說主動引起爭議。

小布希回鄉撿狗便

從絢爛歸於平淡不是那麼容易！前美國總統小布希儘管任內發動兩次戰爭備受批判，但卸任後回到家鄉德州定居，完全脫離政壇鎂光燈，對國內外事務鮮少發表公開評論，生活簡樸且低調。

幾年前他在家鄉一所大學演講說，雖然曾是世界上最有權力的人，但他很快適應離開白宮後生活。他說，離開華府不久後，有天他養的狗竟在鄰居家草坪方便，他詼諧地說，「卸下總統職務後，我必須親手拿塑膠袋，撿起以前從不碰的東西」。

如今小布希大部分時間打高爾夫球、整修牧場、騎越野車、看棒球賽、畫油畫且辦過畫展，此外，就是參加慈善活動。

卡特致力調停戰爭

台灣人對前美國總統卡特印象，可能只有當年他宣布與台斷交。但他卻被美國人讚為「模範卸任總統」，卸任後更發光發熱。

為促進世界和平，卡特奔走世界各地，積極參與調停戰爭及人質危機談判。1994年與2010年兩度前往北韓，第一次是與北韓第二代領導人金正日協商，暫時凍結北韓核武；第二次成功營救被關押8年的美國公民。卡特2002年榮獲諾貝爾和平獎，表彰他推廣民主與人權的努力。

根據美國總務署統計，卡特是歷來花費納稅人錢最少的前總統，他仍與妻子住在喬治亞州老家，參與慈善事業30年不輟。對有些前總統透過演說或任職企業賺取財富，他表示「那沒什麼不對，只是我沒有想致富的動力」。

我前總統們頻惹爭議

年富力強的卸任總統柯林頓和歐巴馬也刻意在卸任後保持低調，和現實政治保持一定距離，避免就重大國內國際議題發表看法，引起不必要爭議。他們謹守分際，絕不發表分裂黨內言論，更對凝聚國家、社會共識有使命。

台灣卸任總統應嚴肅思考，美國卸任總統保持低調，不再戀棧權勢的背後邏輯。

(中國時報)

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