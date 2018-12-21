馬拋和解 吳連幫喬 王賞閉門羹

2018年12月21日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

前總統馬英九出版《八年執政回憶錄》，書中透露，馬曾主動提「和解方案」，由他和王金平共同發表道歉聲明，黨內大老連戰及吳伯雄居間主動聯繫，但前立院院長王金平卻讓他們吃了閉門羹。

馬強調，當時他只是依法行政，並非針對王個人，且書中不用「馬王政爭」，因認為不是「政爭」，所以全書用「9月風暴」稱呼。

受訪時馬強調，外界對王金平有「藍皮綠骨」質疑，他在書中為王澄清，「我和他理念未必一致，但對國民黨及中華民國想法相同可合作。」

書中爆料，馬、王因綠委柯建銘被檢察總長黃世銘指關說疑案，兩人僵持不下，馬主動拋出「和解方案」。2013年10月12日，吳伯雄向馬表示，他和連戰講好，分頭勸馬、王一起想辦法，解決風暴。馬準備好聲明，可與王聯合舉行記者會向社會道歉。

在馬草擬的聲明中，馬向造成社會政局動盪道歉；王則表示，他接受選民請託，為民服務，並無干預司法意圖，引發外界關說質疑「本人深感不安與歉意」。該聲明也傳給連戰辦公室，獲得支持。

連、吳則主動當和事佬，但沒想到先是吳聯絡王相當不順，連戰也派林豐正、曾永權赴王金平家樓下等，兩人等到深夜，吹著冷風苦等，後來王妻出來委婉告訴兩人不要再等，兩人才離開。

隔天，連戰親自聯繫王金平，但王不回電話。書中說，王很尊重連戰，一旦跟連戰見面，恐難不給面子，只好對連戰「歹勢」，但王透過管道告知連戰，已得知馬建議，但他拒絕為此事道歉。

書中認為「9月風暴」某程度助長「太陽花學運」，因9月風暴重創馬形象與民調，讓反對其兩岸政策聲量更大，馬王決裂也被認為是學生衝入議場，王無意配合府院儘速處理的主因，進而影響國民黨2014、2016敗選。作者蕭旭岑昨強調，該段為他個人詮釋，不過馬搭腔「我也認同就是了。」

(中國時報)