「選副總統不如選總統」不留立院 王金平要隨因緣走

2018年12月21日 04:10 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

國民黨總統初選內戰將起，王金平昨首度表態「這麼久了我還在這裡（立院）做什麼」，暗示不續留立院；晚間到圓山參加論壇時，被問是否選總統或副總統時說，「選副總統不如選總統」，強調一切隨緣。

馬英九發表新書後，王金平昨表示，將在明年1月發新書，書名不避諱以外界對他的「喬王」印象，直接訂名《橋》，頗有角力「橋梁」意味。他說，這本書會觸及太陽花學運。

出書時機敏感，被外界解讀參選暖身。昨接受廣播專訪時他說，隨因緣走，「天聽自我民聽，天視自我民視」，上天決定就是人民的決定，但現在談這太早。

儘管沒把話說死，但他意有所指說，國民黨提的人選一定要有勝選機會，「國家最需要的事你要講清楚，一，要求得國家安全；二，求得社會安定；第三，發展經濟，讓人民過好生活。」

主持人問「這會是你參選2020宣言嗎？」王回應言之過早。至於世代交替，他說，年齡不是問題，最重要是身體、心智是否健康，理念及執行力如何。他說，法國總統馬克宏很年輕，現在民調這麼低；台灣幾任總統都是中生代接班，結果一再政權翻轉。

晚間在圓山時，他說，馬英九兩次都要他當副總統，「為什麼我不要？」要當副總統不如在立院。至於誰當總統，他說，要出來的人，就要解決國家困境及問題。至於馬提「九月政爭」，王金平說，「我沒爭啊」，但既然媒體都定位為政爭，「就隨它去吧」。

(中國時報)