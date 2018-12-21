八年執政回憶 馬尊李讚扁獨批蔡

2018年12月21日 04:10 中國時報 郭建伸 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

前總統馬英九昨發表新書《八年執政回憶》，最後一章談「總統的前後期同學」，提及對李登輝、陳水扁及蔡英文看法，稱李「坦率、親民、梟雄」，讚陳「舉手投足都是焦點」，唯獨對蔡只貶沒褒。馬說，蔡英文只會口說謙卑，但事實上她的政府很少做到，讓人感覺謙卑都是空話，論氣度，蔡英文還不如陳水扁。

總統府發言人黃重諺回應，馬回憶與絕大多數國民記憶顯然有相當落差，「只能多關心他」，並反批馬任內經濟表現最差，涉入司法洩密「恐也絕無僅有。」

回憶錄提到，馬、蔡因在政大法律系同事6年，都教國際經濟法，互稱「蔡老師」、「馬老師」，而對蔡印象「很文靜，聰明的老師」，甚至在蔡英文回國任教之初，還讓出課程給蔡上。

不過馬回憶，這份君子之交到2000年政黨輪替後生變，如他以台北市長身分列席行政院會，時任陸委會主委的蔡英文，在打招呼時變得很有距離。後來某次政院院會討論民團參與NGO名稱，馬表示可比照過去最初參與GATT時用「中華台北」，蔡就語帶怒氣答腔「那是你們國民黨用的！」讓馬很錯愕。

馬對蔡2016就職時稱「謙卑，謙卑，再謙卑」相當不能接受。書中提到，馬2008年就任後，當時駐美代表吳釗燮透過袁健生轉達，因女兒學業等因素，希望稍晚離任，馬當場答應後，讓吳足足在美國多停留2個半月。

但後來蔡英文就任總統後，希望高碩泰儘速就任駐美代表，只給原代表沈呂巡16天緩衝時間，馬認為這完全違反世界外交慣例，顯得蔡不近情理。

(中國時報)