柯P選總統 打趴藍綠無敵手

新台灣國策智庫20日由民調中心主任吳世昌發布最新民調。（陳君瑋攝）

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中國時報
／台北報導

綠營背景的新台灣國策智庫，昨發布「九合一選後最新政局情形與2020總統大選選情評估」民調，支持台北市長柯文哲參選2020大選者，48.2％，「KO」所有政治人物包括國民黨主席吳敦義、蔡總統、新北市長朱立倫、行政院長賴清德，及準高雄市長韓國瑜。

應邀分析民調的成大政治系副教授蒙志成指出，以柯為典型的第三勢力已有與藍綠支持者抗衡基礎，如明天就是總統大選，不管對手是誰，柯均有機會獲勝。

蒙志成說，值得觀察的是，當藍綠都派出最強候選人呈現三強鼎立，藍綠候選人仍可一搏，絕非無勝選機會；但如出現一強一弱，選民會產生棄保策略，而使柯文哲成最大受益者。

民調顯示，如柯對上民進黨蔡英文與國民黨吳敦義，柯獲53.3％支持，蔡19.1％，吳14.1％，若柯對上朱立倫和賴清德，柯是34.3％支持，朱29.5％，賴28.2％。若國民黨改推「韓流」，柯、賴及韓支持度3人不相上下，分別為31.8％、30.5％、29.2％，可見「韓粉」與「柯粉」高度重疊，柯僅能「險勝」；而30至39歲民眾支持柯更高達74.2％。政黨傾向分析，最支持柯選總統的是親民黨支持者，62.5％；排名第2是「自認不偏任何黨」，49.9％支持。反之，各政黨中最不樂見柯選總統的多為民進黨支持者，55.4％不支持，但仍有40.5％支持，顯見柯對泛綠仍有吸引力。

(中國時報)

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