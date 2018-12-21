選不選一句話 馬朱吳王別再搞曖昧

2018年12月21日 04:10 中國時報 周毓翔

國民黨2020要推派誰出來選總統？強棒包括黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、前總統馬英九、前立法院長王金平等人似都躍躍欲試，但現在就像4個麻將桌上的人，其實都聽牌了，就是沒人胡。現在民眾已厭倦扭捏的宮廷劇，要選不選一句話，當個有魄力的領導人吧！

馬朱吳王形成黨內四強鼎立，有趣的是，4人對於選不選總統，從來都不把話說死，既不正面表達參選意願，也從未否定參選可能，都還在操作選與不選曖昧空間。

吳敦義近期開始謝票之旅，雖是以黨主席身分下鄉，但也被認為是為大選暖身，吳敦義6日宴請黨籍立委餐敘，被問是否參選總統時回答，「意願？這我不能說。」

另一熱門人選朱立倫，即使外界看好他參選2020，且不少民調顯示他對上蔡總統有機會勝選，朱也未把話說明白。他說25日以後他就是市民，「大家對我的期待也很清楚，我目標也很清楚，一定全力以赴」，疑似就是宣布參選，但也只說25日後向外界報告。

馬英九態度一樣曖昧。馬已當過總統，如不選，大家覺得理所當然，但這幾天被問，卻從不否認參選，還一度鬆口「要好好想想」，不禁讓人懷疑要再度出征。

王金平更把選不選直接交給神明決定，上天決定就是人民決定，還要看民意如何。

4人都是黨內大老等級，都具相當政治實力，要選不選實在不需扭扭捏捏，民眾實在看膩了國民黨的宮廷文化，又不是提名就當選，如果還要在黨內搞眾星拱月腳本，就太落伍了。

(中國時報)