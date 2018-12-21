選不選一句話 馬朱吳王別再搞曖昧

友善列印
中國時報

國民黨2020要推派誰出來選總統？強棒包括黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、前總統馬英九、前立法院長王金平等人似都躍躍欲試，但現在就像4個麻將桌上的人，其實都聽牌了，就是沒人胡。現在民眾已厭倦扭捏的宮廷劇，要選不選一句話，當個有魄力的領導人吧！

馬朱吳王形成黨內四強鼎立，有趣的是，4人對於選不選總統，從來都不把話說死，既不正面表達參選意願，也從未否定參選可能，都還在操作選與不選曖昧空間。

吳敦義近期開始謝票之旅，雖是以黨主席身分下鄉，但也被認為是為大選暖身，吳敦義6日宴請黨籍立委餐敘，被問是否參選總統時回答，「意願？這我不能說。」

另一熱門人選朱立倫，即使外界看好他參選2020，且不少民調顯示他對上蔡總統有機會勝選，朱也未把話說明白。他說25日以後他就是市民，「大家對我的期待也很清楚，我目標也很清楚，一定全力以赴」，疑似就是宣布參選，但也只說25日後向外界報告。

馬英九態度一樣曖昧。馬已當過總統，如不選，大家覺得理所當然，但這幾天被問，卻從不否認參選，還一度鬆口「要好好想想」，不禁讓人懷疑要再度出征。

王金平更把選不選直接交給神明決定，上天決定就是人民決定，還要看民意如何。

4人都是黨內大老等級，都具相當政治實力，要選不選實在不需扭扭捏捏，民眾實在看膩了國民黨的宮廷文化，又不是提名就當選，如果還要在黨內搞眾星拱月腳本，就太落伍了。

(中國時報)

柯P選總統 打趴藍綠無敵手 重批太陽花 馬當年何不撥亂反正…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。