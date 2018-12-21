重批太陽花 馬當年何不撥亂反正！新聞透視－執政不拿出魄力 卸任放馬後炮

2018年12月21日 04:10 中國時報 周毓翔

馬英九發表回憶錄，直指當年太陽花學運把台灣害慘了、害死了。（本報資料照片）

前總統馬英九近期對他任內發生的太陽花事件批判力道強硬，重炮攻擊太陽花學運害慘台灣。但也不禁令人好奇，馬在當總統的時候，為何沒有採取應有強硬措施，撥亂反正？

馬英九批評太陽花學運害慘台灣、害死台灣，昨天更形容太陽花學運只是一場「騙局」，這些人只想搏版面，增加影響力，卻犧牲台灣服務業去大陸發展的機會。

搞砸經貿服貿 代價沉重

馬英九論述清楚、批評句句到位，照理說應該讓當年因為太陽花而受委屈的人一掃前怨，大感痛快，但出自馬英九嘴裡，就是讓人遺憾，為何擔任總統期間沒辦法把這些話講清楚？為何會讓獨派有空間操作？既然服貿協議這麼好，當年為何有理說不清？

就如馬英九昨天記者會上說的，「機會一去不復返」，台灣的服務產業發展曾經領先大陸，若當年服貿順利推行，主導兩岸服務產業的，說不定還是台灣，然而現在大陸服務產業突飛猛進，變成台灣在追趕，若要說以這4年多時間，讓台灣人體認到兩岸服貿、經貿交流的重要性，這代價也太沉重。

核電說不清 黨內都不挺

同理，能源的問題也是在蔡政府執政後才被社會重視，所以民眾才會支持「以核養綠」公投，但這一耽誤，也耽誤太久了！馬在任時，連國民黨內都對核電存疑，當初怎麼沒辦法把政策利弊得失說清楚，連黨內同志都無法說服，怎麼說服在野黨、如何說服民眾？

太陽花學運搞砸兩岸經貿、服貿交流，讓台灣經濟產業停滯；錯誤的能源政策，讓台灣進入缺電、高電價、空汙的惡劣環境，馬英九卸任後似乎看清楚這些問題，但曾經給他8年的執政機會，怎麼沒把這些政策確實做好呢？一定要等到卸任，才來放「馬後炮」？

(中國時報)