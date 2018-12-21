兩岸監督條例只送不審 玩假的

馬英九批兩岸監督條例根本是個騙局。圖為立院排審「兩岸協議監督條例」，國民黨立委痛批民進黨「打假球」。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

《兩岸服貿協議》因2014年太陽花抗爭未能生效，貨貿協議也停擺，加上蔡上任後兩岸關係急凍，雙方已未再有新的協議，就連蔡上任後端出的兩岸監督條例草案，儘管每會期都列入優先法案，冷凍至今。

南韓產業通商資源部日前公布統計，在中韓自由貿易協定生效後，兩國貿易額加速成長，今年1月至11月，韓中貿易額為2473億美元，比去年同期增長13.7％，占南韓對外貿易總額的4分之1，較美韓貿易額，高出一倍以上。

馬英九在總統任內，推動兩岸交流，從2008年6月起，兩岸兩會恢復制度化協商以來，包括2010年6月29日簽署歷史性的兩岸經濟合作架構協議（ECFA）在內，到2014年4月已簽署21項協議，涵蓋經貿、金融、交通、社會、衛生及司法互助各層面。

2013年6月，兩岸共同簽署兩岸服貿協議，原本備查後自動生效的協議，因民進黨堅持改為審查案，卻一拖三個會期仍未審查通過。2014年3月17日藍委夾人數優勢在委員會快速通過，引發太陽花學運。

學運最終在立法院長王金平承諾「（監督條例）先立法再審查（服貿協議）」後結束，2015年4月3日政院提出兩岸協議監督條例草案，但直到蔡英文上台，立法院一直未處理。

至於從2011年就啟動的兩岸貨貿協議協商，原本到2015年11月底已舉行12次協商，並規畫簽署，不過2016年民進黨再度執政，協商也至此中斷。

當年南韓眼見兩岸陸續簽署協議，擔心大陸的經貿市場被台灣搶走，加速與大陸談判自貿協定（FTA），2015年6月1日，中韓兩國簽署《中韓自貿協定》，12月9日相換外交公函，確定協定生效。

反觀台灣，兩岸監督條例草案2016年6月23日，被新上任的林全內閣撤回，之後雖提出「兩岸訂定協議監督條例」草案，且幾乎每個會期被列入優先法案，卻始終原地不動。

(中國時報)

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