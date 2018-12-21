眼看政院被攻占 彭總裁落淚

2018年12月21日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

2014年的太陽花學運，成了台灣另一重要的集體記憶。根據前總統馬英九的《八年執政回憶》，行政院在3月23日遭攻占時，前央行總裁彭淮南看著電視新聞忍不住流下淚。前閣揆江宜樺下令驅離時，前內政部長陳威仁致電民進黨團總召柯建銘說「你們將來想要執政的，要支持政府行使公權力」，而柯當時並未表反對。

2014年的3月18日是學運風起雲湧的起始日，回憶錄中寫道，學生占領國會後，時任立法院祕書長林錫山打電話給陳威仁，要求警政署進入立法院處理，「如果你們家有人闖進去，難道不處理嗎？」

不過民進黨立委趕到議場後，不准警察入內清場，江宜樺致電給前立法院長王金平，詢問是否需要警力協助，但王金平表態拒絕警察進入；但連日情勢變化不可收拾，到議場的群眾越來越多，馬政府面臨排山倒海的壓力。

事發第5天，行政院遭到另一批連學運領袖林飛帆都勸阻無效的學生闖入，江宜樺忍痛下令驅離政院學生。陳威仁致電柯建銘溝通，表示「你們將來想要執政的，要支持政府行使公權力」，柯建銘當時未表反對；但後來柯回電陳威仁，表示民進黨主席蘇貞昌與前主席蔡英文都會到場聲援學生。

政院祕書長李四川從學生聚集政院開始，就坐鎮警政署指揮中心，他回憶警方決定要噴水時，因為有蘇貞昌、蔡英文等人在場，壓力很大。但警政署長王卓鈞說：「還是要依法處理，大不了明天我辭職。」而李四川也回「我陪你辭」。

回憶錄中提及，對馬政府而言，占領政府中樞與占領國會不同，這是一條不能跨越的紅線，就連平時十分鎮定的央行總裁彭淮南，在事件爆發後一周告訴馬英九，行政院遭闖入占領當晚，他看著電視畫面，忍不住流下淚。

書中也提到，4年後的現在出現很多重新評價學運的聲音，不少當時活躍的學運風雲人物，如陳為廷、劉喬安、柳林瑋等人，都有嚴重的私德、操守問題，一次次削弱學運正當性。

(中國時報)